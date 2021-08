Guerra tra Samantha e Alessio di Uomini e Donne: “Sono successe cose inammissibili” (VIDEO)

In queste ore, Samantha e Alessio, ex volti di Uomini e Donne, si sono lanciati delle frecciatine velenose sui social che stanno generando molto sgomento. Tutto è cominciato nel momento in cui il ragazzo ha risposto ad alcune domande dei fan e tra di esse ce n’erano diverse sulla sua ex.

Nel rispondere, però, il protagonista si è lasciato andare qualche dichiarazione di troppo che ha fatto perdere le staffe all’ex tronista del talk show pomeridiano. Vediamo cosa è successo.

Le insinuazioni di Alessio

Alessio ha risposto a delle curiosità dei fan e tra le varie domande molte sono state rivolte al percorso con Samantha a Uomini e Donne. In particolar modo, un utente gli ha domandato per quale ragione i due non si decidessero a mettere da parte l’orgoglio per tornare insieme a vivere serenamente la loro relazione. A quel punto, Ceniccola ha sbottato ed ha detto che l’orgoglio non c’entra proprio un bel niente.

I due, infatti, hanno deciso di interrompere la relazione in quanto pare siano accadute delle cose inaccettabili e inammissibili. Per tale motivo, non ha nessuna voglia di entrare nel merito della vicenda. Le persone, dunque, farebbero bene ad informarsi un po’ meglio prima di sparare sentenze. Con queste parole, dunque, l’ex corteggiatore ha lasciato intendere che tra loro sia accaduto qualcosa di molto grave. (Continua dopo il video)

Il chiarimento di Samantha al pubblico di Uomini e Donne

Proprio per questo, quando Samantha è venuta a conoscenza delle dichiarazioni rilasciate da Alessio, ha sbottato ed ha fatto dei chiarimenti al pubblico di Uomini e Donne. La dama, infatti, ci ha tenuto a precisare che, per quanto le riguarda, da parte sua di inammissibili ci sono state solo delle parole forti dette con tanta rabbia a causa della fortissima delusione provata dopo aver investito dei sentimenti.

A comportarsi in modo scandaloso, dunque, sarebbe stato il ragazzo. Malgrado questo, però, la Curcio ha detto che non entrerà mai nel merito della vicenda. in quanto non è suo interesse fomentare odio. Pertanto, ha esortato i suoi followers a non insultare nessuno e a non andare al di sotto del profilo di Alessio per accusarlo di qualcosa. La loro è, ormai, una storia giunta al capolinea per cui no c’è niente da fare. Di conseguenza, l’odio non servirebbe proprio a nulla.