Uomini e Donne, bufera su Riccardo Guarnieri: “Non è vero che c’era alle prime registrazioni” cosa succede (FOTO)

Le prime due registrazioni di Uomini e Donne sono, ormai, andate e in studio pareva fosse tornato anche Riccardo Guarnieri. Questa notizia aveva, immediatamente, scatenato le ire degli utenti del web, i quali avevano reputato davvero incoerente tale decisione.

L’influencer Amedeo Venza, però, che era stato tra coloro i quali avevano diffuso questa notizia, ci ha tenuto a fare una rettifica. Stando a quanto emerso dalle sue fonti, infatti, sembra che l’ex di Ida e di Roberta non fosse affatto in studio. Vediamo cosa è successo.

Le voci sul ritorno di Riccardo a Uomini e Donne

La notizia inerente il ritorno di Riccardo Guarnieri nel parterre di Uomini e Donne aveva lasciato tutti di stucco. Il cavaliere, infatti, lasciò la precedente edizione dicendo di non essere degno di rimanere nel programma in quanto avesse raccontato delle bugie con la complicità di Roberta Di Padua. Successivamente, poi, il protagonista è completamente sparito dai social facendo perdere le tracce di sé.

Proprio in virtù di tutto questo, in molti avevano cominciato a sbottare contro di lui per la presunta scelta di tornare nel talk show. Tra le anticipazioni delle prime registrazioni, inoltre,, erano trapelate delle notizie inerenti anche una presunta lite molto accesa avuta tra lui e Gemma Galgani. Ricordiamo che quest’ultima è molto amica di Ida Platano, pertanto, non perde mai occasione per difenderla.

Guarnieri assente: la rettifica

Ad ogni modo, stando a quanto rivelato da Venza, pare che questa sia una fake news. L’influencer, infatti, ci ha tenuto a specificare che Riccardo Guarnieri non fosse presente nelle prime registrazioni di Uomini e Donne. In virtù di questo, il protagonista si è scusato con lui per aver diffuso questa notizia, che a quanto pare è falsa, ed ha rimarcato la sua coerenza.

La cosa abbastanza strana, però, è che Riccardo non sta replicando a nessuna dichiarazione. In questi mesi sono state molte le notizie circolate sul suo conto, ma lui ha sempre preferito mantenere un profilo basso non rispondendo e non raccogliendo assolutamente nessuna provocazione. Lo stesso atteggiamento è stato adoperato anche adesso. Non ci resta che attendere per vedere se le cose cambieranno. Intanto, è ufficiale il fatto che nelle registrazioni fosse assente anche la sua “complice” Roberta Di Padua. La dama, infatti, è ancora in vacanza e alla disperata ricerca dell’amore.