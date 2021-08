Barbara D’Urso, ennesima bastosta da Mediaset: “Perso anche quello”

La conduttrice Mediaset fuori da un altro porgramma Mediaset

Dopo un anno di ascolti flop per Barbara D’Urso è arrivato il momento di fare due conti. Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei nuovi palinsesti ha deciso di eliminare per la nuova stagione sia il Live Non è la D’Urso che Domenica Live, riducendo infine Pomeriggio 5.

La presentatrice campana si è vista improvvisamente tagliata fuori da due talk che fino a poco tempo fa erano programmi di punta, anche se fino all’ultimo secondo ha sperato nel debutto di un nuovo programma. Come in molti sapranno, la rete ha annunciato il ritorno del reality La Talpa, e pare che la D’Urso avesse sperato su tale presentazione. Ma vediamo cosa è successo.

Mediaset: Altra batosta per Barbara D’Urso

Tv Blog qualche settimana fa aveva annunciato il possibile arrivo di Barbara D’Urso a La Talpa. Tuttavia, nelle scorse ore, Dagospia ha reso noto di essere entrato in contatto con fonti Mediaset le quali avrebbero smentito categoricamente la presenza della conduttrice. Ecco le sue parole:

“Dopo anni la conduttrice è stata ridimensionata, improbabile dunque che possa esserle affidato un titolo di punta”, ha concluso Roberto D’Agostino. Insomma un’ennesima batosta per Barbararella che possiamo dire è stata esclusa da tutto.

La presentatrice solo al timone di Pomeriggio 5

L’unico programma che le resta per adesso è Pomeriggio Cinque. Il talk si prepara alla sua nuova stagione ma con una nuova programmazione. Anche in questo caso, però, ci sarebbe un taglio sull’orario. Rispetto alle edizioni precedenti dovrebbe durare qualche minuto in meno.

Ma non solo, il Presidente Mediaset ha fatto sapere che Barbara D’Urso dovrà concentrarsi di più sulla cronaca e i fatti di attualità, eliminando quasi del tutto il gossip, che fino alla scorsa edizione ha intrattenuto per la maggior parte il pubblico.

Non è comunque escluso del tutto che con le settimane possano aprirsi nuove porte e ad annunciarlo è stata proprio lei stessa in una recente intervista. L’unica cosa certa è che se per tutta la stagione televisiva, non dovesse trovare spazio, si potrebbe parlare della fine dell’era D’Ursiana, ormai avanti da diversi anni.