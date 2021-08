Davide Donadei svela che problemi di salute ha: “Prendo mille farmaci al giorno, non è facile” (VIDEO)

L’ex tronista di Uomini e Donne, Davide Donadei, ha registrato dei video molto lunghi in cui ha rivelato quali siano i problemi di salute da cui è affetto. Il giovane ha fatto preoccupare fan e familiari nelle ultime settimane in quanto non è stato affatto bene.

In un precedente contenuto su Instagram aveva annunciato che si sarebbe preso una pausa dai social per curarsi e per ritrovare anche l’autostima perduta. Scopriamo nel dettaglio cosa gli è successo.

Il primo dei problemi di salute di Davide Donadei

Davide Donadei ha lasciato spiazzati i fan facendo dei video molto toccanti in cui ha svelato i suoi problemi di salute. Tutto è cominciato lo scorso ottobre, quando il giovane iniziò ad avere degli strani sfoghi sul viso e sulla cute. Questo fu correlato anche alla perdita di capelli. Inizialmente aveva sottovalutato il problema credendo si trattasse solo di stress. Con il tempo, però, si rese conto che qualcosa non andasse nel suo corpo. Così andò da un medico il quale gli prescrisse una serie infinita di antibiotici.

Questo causò delle disfunzioni al suo corpo. Davide, infatti, ha ammesso di essere stato costretto ad interrompere la cura in quanto il suo fisico stesse cominciando a rigettare quelle sostanze. Dopo una serie infinita di controlli, di analisi e di esami anche piuttosto invasivi, il protagonista è venuto a capo dei suoi disturbi. In particolare gli è stato diagnosticato un malfunzionamento dell’insulina.

L’altro disturbo e le indagini ancora da fare

Tale situazione si verifica nei casi di pre-diabete. Per tale ragione, i dottori che lo hanno in cura hanno cominciato ad eliminare dalla sua alimentazione tutte quelle sostanze ad alto tasso glicemico. La dieta dell’ex tronista, dunque, si era ridotta quasi solamente a pollo e verdure. Tale situazione gli ha comportato un eccessivo dimagrimento, che il giovane ha fatto fatica a digerire, sta di fatto che faceva anche fatica a guardarsi allo specchio.

Il secondo dei problemi di salute diagnosticati a Davide Donadei, poi, è legato alla tiroide. Sono stati trovati dei noduli, che dovranno essere analizzati con maggiore attenzione nei prossimi giorni. Ad ogni modo, malgrado la situazione non sia ancora rientrata, Davide ha deciso di riprendere in mano la sua vita e di tornare alla normalità anche se sta affrontando, e dovrà continuare ad affrontare, una serie infinita di difficoltà. Chiara Rabbi, naturalmente, è pronta ad affrontare insieme a lui ogni battaglia.