Uomini e Donne, “Povero Andrea in vacanza con una ciurma di napoletani”: la replica di Dal Corso

Andrea Dal Corso e Teresa Langella in vacanza alle Maldive

Nonostante la pandemia in corso, i due ex volti di Uomini e Donne hanno deciso di trascorrere una parte delle loro vacanze estive nelle isole delle Maldive. Non è la prima volta che Andrea Dal Corso e Teresa Langella si recano in quei meravigliosi posti ma, stavolta, la coppia ha deciso di esplorare il luogo soggiornando in una guest house in cui si fanno escursioni quotidianamente.

Oltre ai due ragazzi, ci sono anche i genitori dell’ex tronista che li hanno raggiunti per viversi questa suggestiva avventura alla scoperta dell’Asia Meridionale. Tuttavia, recentemente qualcosa ha rovinato le lor vacanze. L’ex corteggiatore ha condiviso un messaggio privato di un detrattore, pronto a criticare le origini di Teresa e della sua famiglia, scrivendo: “Povero Andrea, da degustatore raffinato di vini pregiati alle vacanze con una ciurma di napoletani”.

La dura replica di Andrea Dal Corso

Ovviamente, come era prevedibile, la dura replica di Andrea Dal Corso non è tardata ad arrivare non nascondendo la sua amarezza nel ricevere questo generi di commenti razzisti e inopportuni ai giorni nostri.

Sul suo account Instagram, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha scritto: “Questa mattina ho avuto un Amaro risveglio, perché anche quando pensi di aver fatto il callo all’ ignoranza, ecco che torna a pungerti. Questa volta decido di pubblicare il messaggio ricevuto”. Per poi continuare così: “Ti dico pubblicamente un ultimo pensiero: Ci sono persone che ti insegnano a degustare, altre che ti insegnano a gustarti la vita. È dalle seconde che avrai sempre i Sorrisi autentici”.

La risposta di Teresa Langella

Ma non è finita qui. Infatti subito dopo è arrivata anche la replica dell’ex tronista di Uomini e Donne Teresa Langella che, in questo commento dell’hater, è stata oggetto insieme alla sua famiglia di razzismo e discriminazione.

“Non se ne può più!! Adesso BASTA. La stessa Gentaglia che poi critica chi è razzista…e voi cosa pensate di essere?! Che povertà d’animo, che brutta gente! Siete la rovina del mondo. Se solo aveste la metà del cuore e della gioia che emaniamo Noi vi nascondereste dalla vergogna e vivreste la vostra triste vita con la testa sotto la sabbia. ’Mbaratv A‘ campá .(imparate a saper stare al mondo)”, ha tuonato la ragazza campana.