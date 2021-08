“La cena è finita male”: Lady Bonolis e Adriana Volpe, retrscena dietro il backstage del GF Vip

Tensione tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe?

Nelle ultime ore in rete sono state rese note alcuni retroscena riguardanti la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il reality show di Canale 5 condotto per il terzo anno consecutivo da Alfonso Signorini non ha ancora preso il via, tuttavia sembra che tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, nuove opinioniste, l’aria sia già pesante.

Il giornalista Giuseppe Candela, direttamente dalla sua rubrica Lume di Candela sul sito Dagospia, ha fatto sapere come “le punzecchiature sui social” tra Lady Bonolis e l’ex gieffina non siano passate inosservate a tanti. A quanto pare: “Bruganelli e Volpe non andrebbero proprio d’amore e d’accordo, ovviamente sono pronte a dichiararsi amore social per smentire i dissapori”. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa sarebbe successo tra le due professioniste.

La bomba di gossip di Dagospia

Dunque, sul noto portale web diretto da Roberto D’Agostino, il giornalista Giuseppe Candela sulla sua rubrica Lume di Candela ha sganciato una bomba mediatica. “Gira voce che qualche frizione sarebbe nata già alla prima cena, immortalata dalle foto di Chi (qui sopra, ndr), a cui avevano partecipato le due signore, il conduttore e parte del gruppo di lavoro. Colpa di qualche battutina sgradita?”, si legge su Dagospia, scatenando immediatamente una serie di mormorii tra il popolo social.

Botta e risposta social tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe

Quasi certamente, ad attirare le attenzioni del popolo del web è stato lo scambio di commenti di qualche giorno fa. “Pungente, attenta, astuta… Quando colpisce, può fare molto male!”, era la presentazione dei profili social del Grande Fratello Vip a proposito di Adriana Volpe.

A quel punto, Sonia Bruganelli, pronta, aveva scritto: “Oddio… avevo letto ‘quando capisce’. Grande Adriana!!!”. La replica della conduttrice di Ogni Mattina a uno scatto di Lady Bonolis con gli occhiali: “L’occhiale ha sempre il suo perché ! In questa foto sembri più intellettuale”. Dopo tali indiscrezioni da parte di Dagospia, arriverà la replica da parte delle dirette interessate? Staremo a vedere.