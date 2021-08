Chiude Temptation Island, Maria De Filippi a lavoro su un nuovo format per rimpiazzarlo

Temptation Island chiude i battenti in Italia

Lo scorso luglio, in occasione della presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset per la stagione 2021/2022, sibera parlato di un nuovo progetto realizzato dalla Fascino PGT. Ricordiamo che tale società appartiene a Maria De Filippi per il 50 % insieme a Rti-Mediaset che detiene il restante 50%. In quell’occasione si era parlato di una nuova trasmissione.

Ma l’indiscrezione bomba delle ultime ore lanciata dal portale web TvBlog, dice il nuovo format di Canale 5 andrebbe a sostituire Temptation Island. Infatti, il reality show delle tentazioni potrebbe dunque non tornare la prossima estate.

Temptation Island potrebbe non tornare su Canale 5

Stando ai rumors che circolano in rete, a saltare sarebbe stato l’accordo tra Fascino PGT, che produce il reality show delle tentazioni, e Banijay, la casa di produzione che detiene i diritti internazionali del format. Ragion per la quale su Canale 5 potrebbe non esserci una nuova stagione di Temptation Island. Chi in questi anni ha seguito il programma, quest’ultimo racconta il viaggio nei sentimenti che va in onda ogni estate dal 2014.

In questo arco di tempo, alla guida ha visto alternarsi Filippo Bisciglia, volto storico del format, e Alessia Marcuzzi solo per l’edizione trasmessa l’anno scorso. Un programma che ha sempre trovato il consenso da parte dei telespettatori che lo hanno sempre premiato con degli ascolti strepitosi. Nonostante ciò, quella di questa estate potrebbe essere l’ultima edizione che abbiamo visto sulla rete ammiraglia Mediaset.

Ultima Fermata rimpiazza Temptation Island?

Ora c’è da capire cosa verrà trasmesso durante l’estate su Canale 5, considerando che il reality show Temptation Island lascerà un grande vuoto in un palinsesto già molto carente tra luglio e agosto della rete ammiraglia Mediaset. Al momento non ci sarebbero altri dettagli in tal senso, ma pare che il nuovo format prodotto da Fascino PGT non sarà presentato in prima persona da Maria De Filippi, che punterà su un altro professionista, che potrebbe non essere Filippo Bisciglia.

Stando alle prime indiscrezioni, la nuova trasmissione tv potrebbe trattare per l’ennesima volta le relazioni di coppia e prendere spunto da un vecchio progetto mai terminato. Si tratta di Ultima Fermata, che avrebbe dovuto avere in conduzione lex ballerino napoletano Stefano De Martino.