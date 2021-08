Clizia Incorvaia è incinta, ma ha dovuto nasconderlo fino ad ora, il motivo: “Solo per proteggere…” (FOTO)

Dopo settimane di rumors, finalmente è arrivata la conferma ufficiale, Clizia Incorvaia è incinta. Lei e Paolo Ciavarro avranno un figlio, il secondo per l’ex gieffina. A dare l’annuncio ufficiale è stata la diretta interessata attraverso il suo profilo Instagram.

La dama ha annunciato il lieto evento ed ha spiegato anche il motivo per il quale ha deciso di mantenere questo segreto per tutto questo tempo. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che è emerso.

Clizia Incorvaia annuncia di essere incinta

Qualche ora fa, Clizia Incorvaia ha pubblicato un post su Instagram in cui ha annunciato di essere incinta. la protagonista ha esordito dicendo di aver tenuto nascosto questo segreto, il più bel segreto di sempre, semplicemente per proteggere. Alla sua età, infatti, in molti le avevano detto che sarebbe stato molto difficile, se non impossibile, rimanere incinta. Malgrado questo, però, la dama ha lottato fino in fondo e, alla fine, ha vinto lei ed è riuscita a raggiungere questo suo grande desiderio. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia)

Nel fare questo annuncio, poi, la protagonista ci ha tenuto a lanciare anche un messaggio molto importante. Nel dettaglio, ha esortato tutte le donne che hanno superato la 40ina a non lasciarsi intimidire e inibire da coloro i quali proveranno a spezzare loro i passi. Nella vita nessuna donna può avere una data di scadenza. Per tale motivo non bisogna mai etichettare nessuno.

La reazione di Paolo Ciavarro ed Eleonora Giorgi

Essere rimasta incinta è per Clizia Incorvaia la cosa più bella che le potesse capitare. Era da molto tempo che desiderava dare un fratellino o una sorellina a sua figlia Nina. Inoltre, è follemente innamorata di Paolo, che ha voluto definire come l’uomo dei suoi sogni. Ciavarro, dal canto suo, si è limitato a fare l’annuncio sui social dicendo semplicemente che la sua gioia più grande siano proprio la sua compagna e il bebè in arrivo.

Ad ogni modo, subito dopo il lieto annuncio sono stati moltissimi gli utenti del web che sono accorsi al di sotto dei profili Instagram dei diretti interessati per congratularsi con loro. A condividere la gioia dei due piccioncini è stata anche Eleonora Giorgi, madre di Paolo. L’attrice ha condiviso una foto dei due innamorati, con il pancino di Clizia in bella mostra, ed ha detto di essere contentissima di diventare nonna.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da EleonoraGiorgi (@eleonoragiorgiofficial)