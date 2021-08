Uomini e Donne, la ex di Joele interviene dopo essere stata accusata di averlo tradito: “Delusione, cosa si fa per popolarità” (FOTO)

Da poco sono stati pubblicati i video di presentazione dei nuovi tronisti di Uomini e Donne, tra di essi, a generare molto sgomento è stato quello di Joele, il quale ha dichiarato di essere stato tradito dalla sua ex. Il ragazzo ha spiegato che, dopo tre anni di relazione, tornò a casa e beccò la sua ex con il suo migliore amico.

Ad ogni modo, subito dopo la diffusione di questo filmato, la ragazza in questione ha deciso di replicare. La dama, infatti, ha pubblicato dei commenti sui social nei quali si è scagliata duramente contro il tronista ed ha raccontato una versione dei fatti completamente differente.

Le accuse di Joele nel video di presentazione di Uomini e Donne

La ex fidanzata del nuovo tronista di Uomini e Donne Joele è intervenuta sui social per fare chiarezza a seguito delle pesanti accuse mosse dal ragazzo. Quest’ultimo, nel video di presentazione del talk show pomeridiano, ha spiegato di essere stato innamorato una sola volta nella sua vita. La relazione durò tre anni. Un giorno, però, decise di tornare a casa ad un orario imprevisto e beccò la sua ex a letto con il suo migliore amico.

In quel momento rimase impassibile e decise di trascorrere l’intera nottata su di una poltrona. All’indomani, poi, fece i bagagli e andò via. Questo evento, chiaramente, lo ha segnato profondamente dal punto di vista dei rapporti interpersonali. Dopo che il video è divenuto virale, però, la ragazza in questione ha deciso di intervenire. La dama ci ha tenuto a specificare che quanto raccontato dal tronista sia una storia completamente inventata.

La replica della ex fidanzata

Nel corso del suo sfogo sui social, l’ex fidanzata di Joele ha dichiarato che il giovane abbia inventato questa storia solo per avere più popolarità a Uomini e Donne. La verità, infatti, secondo la sua versione dei fatti, non sarebbe affatto questa. La ragazza in questione ha dipinto Joele come la più grande delusione della sua vita. A trasformare in pessimo il giudizio che lei ha nei suoi confronti è il fatto che lui pare abbia mancato di rispetto anche alla sua famiglia.

La dama ha detto che i suoi genitori lo hanno sempre trattato benissimo, pertanto, non si meritavano tutto questo. Durante lo sfogo, poi, la protagonista ha alluso anche a dei presunti comportamenti errati che avrebbe assunto il ragazzo nei suoi confronti. Insomma, il trono non è ancora cominciato e già si preannuncia ricco di colpi di scena.