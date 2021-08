Monica Setta, pazzesca a 57 anni: la foto in bikini incanta i social

Monica Setta incanta i social con una foto in bikini

Nelle ultime ore Monica Setta ha condiviso uno scatto in bikini sul suo account Instagram. La giornalista e padrona di casa di Unomattina in Famiglia, nonostante i suoi 57 anni è in splendida forma. La donna sta trascorrendo le vacanze estive in una località balneare della sua amata Puglia.

Per questo motivo la professionista Rai ha voluto festeggiare così il suo onomastico, con una foto in cui mostra le sue forme con un copricostume. Un accessorio che scivola sulla spalla facendo vedere a tutti coloro che la seguono sui social network il suo décolleté prosperoso. (Continua dopo il post)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Monica Setta (@moni_setta)

Nessun rapporto di amicizia con il collega Tiberio Timperi

Dopo la lunga pausa estiva, Monica Setta e Tiberio Timperi per il terzo anno consecutivo saranno i padroni di casa di Unomattina in Famiglia, lo storico rotocalco del fine settimana di Rai Uno. Il professionista romano e la giornalista pugliese sono stati confermati alla guida del format ma rispetto da altre coppie televisive, tra loro sembra non esserci sintonia.

Anzi, stando alle loro recenti dichiarazioni non si sopportano per niente. La donna ha riferito pubblicamente di non essere sua amica né di avere il suo numero di cellulare. Mentre l’ex conduttore de La vita in diretta ha voluto fare questa precisazione: “La prima cosa è vera, non siamo amici. La seconda no. Ha il numero del mio cellulare, ma sono io che le impedisco di chiamarmi”.

La precisazione del collega Tiberio Timperi

Ma non è finita qui. Infatti, sempre nella recente intervista il giornalista romano Tiberio Timperi ha aggiunto anche: “Sono un professionista, lei fa il suo lavoro, io faccio il mio. Dopo di che, certo che essere amici aiuta”.

L’ex collega di Francesca Fialdini però ha ammesso pure di aver avuto al suo fianco in passato in televisione: “Compagne deliziose come Roberta Capua e Ingrid Muccitelli“. A tal proposito, quest’ultima da settembre farà parte del cast di Unomattina in Famiglia, il format in onda il sabato e la domenica mattina su Rai Uno.