Violenta lite tra due conduttori, dietro le quinte volano parole grosse: “Sei una pu**ana”

Tensione tra due conduttori dietro il backstage

Nelle ultime ore è stato pubblicato una clamorosa indiscrezione che, se venisse confermata, è davvero grave. Si tratta della storia di tensione tra due noti conduttori televisivi. Il giornalista Giuseppe Candela sulla rubrica ‘A lume di Candela’ che cura sul portale web Dagospia ha sganciato una nuova bomba mediatica.

Infatti, dopo aver svelato che un’ex concorrente del Grande Fratello è diventata Escort, ora ce n’è una davvero interessante. Di cosa si tratta? Andiamo a vedere nello specifico cosa è stato scritto sul sito diretto da Roberto D’Agostino.

L’indiscrezione di Dagospia

Stando alle informazioni arrivate al giornalista Giuseppe Candela, due conduttori televisivi, non svelando la loro identità e cosa presentano, avrebbero dato vita ad una forte litigata, sfociata però in un insulto sessista.

Nel dietro le quinte di uno programma un presentatore avrebbe urlato ‘sei una Pu**ana’ alla sua collega. Chi potrebbero essere? “Dietro le quinte di un noto programma italiano sono volate parole grosse tra due conduttori. “Sei una pu*****”, ha sbottato tra le tante cose uno dei due. C’è da dire che la situazione è tesa da tempo. Chi sono questi due volti della tv?”, si legge su Dagospia.

Su Dagospia si parla di tensioni tra Bruganelli e Volpe

Nel frattempo, sul portale diretto da Roberto D’Agostino si è parlato di un possibile rapporto di tensione tra le due nuove opinioniste del Grande Fratello Vip 6. Si tratta di Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.

“Le punzecchiature sui social, già segnalate da Dagospia, non sono sfuggite a molti. Le due nuove opinioniste del Grande Fratello Vip Sonia Bruganelli e Adriana Volpe non andrebbero proprio d’amore e d’accordo, ovviamente sono pronte a dichiararsi amore social per smentire i dissapori. Gira voce che qualche frizione sarebbe nata già alla prima cena, immortalata da Chi, a cui avevano partecipato le due signore, il conduttore e parte del gruppo di lavoro. Colpa di qualche battutina sgradita?”, si legge su Dagospia.