Grande Fratello Vip: salgono a cinque i concorrenti ufficiali, ecco i nomi (FOTO)

Si allunga la lista delle concorrenti del GF Vip 6

Dal 13 settembre e per due serate a settimana, su Canale 5 andrà in onda la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Alla guida del reality show ci sarà ancora una volta Alfonso Signorini, mentre come opinioniste troveremo Sonia Bruganelli e Adriana Volpe affiancate da altre due opinioniste del popolo.

C’è da sottolineare che sono saliti a quota cinque i concorrenti ufficiali che varcheranno la porta rossa della casa più spiata d’Italia. Due dei quali annunciati sul magazine Chi, le restanti tre tramite indovinelli e rebus. Chi sono? (Continua dopo la foto)

Sono cinque le inquiline ufficiali della casa di Cinecittà

Oltre Katia Ricciarelli e l’ex tronista Sophie Codegoni svelate qualche giorno fa, ora si sono aggiunte aggiunte a tre donne. Si tratta di Soleil Sorge e Raffaella Fico che hanno già partecipato a dei reality show, e poi anche Manila Nazzaro.

L’ex Miss Italia un paio di anni fa ha partecipato a Temptation Island. La donna è stata anticipata da un rebus davvero bizzarro. Ovvero due MANI, un rotolo di LANA, l’emoji che dorme con ZZ ed un trattore. (Continua dopo il post)

Le precedenti dichiarazioni di Manila Nazzaro sul GF Vip

In merito al Grande Fratello Vip, proprio Manila Nazzaro lo scorso anno aveva detto: “Grande Fratello Vip? Sarebbe un’arma a doppio taglio, potrebbe stancare il pubblico o farlo ulteriormente incuriosire. Non ho mai nascosto che vorrei provare l’esperienza del GF Vip, che, come Temptation Island, è una grande vetrina. Credo, però, di aver anche dimostrato di avere una maturità per fare altre cose. Io in televisione ci ho sempre lavorato, ora la mia ambizione sarebbe quella di avere uno spazio mio”.

Nel giro di dodici mesi l’ex Miss Italia ha cambiato opinione? Nel frattempo, le prossime concorrenti del reality show di Canale 5 dovrebbero essere: Carmen Russo, Ainett Stephens e Jo Squillo.