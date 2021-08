Anna Tatangelo a Scene da un matrimonio, Patrizia Rossetti sbotta: “Mi scappa da ridere”

Patrizia Rossetti perplessa su Anna Tatangelo a Scene da un Matrimonio

Come tutti ben sanno dalla prossima stagione televisiva che prenderà il via nel mesi di settembre, la domenica pomeriggio di Canale 5 sarà totalmente rinnovata. Infatti, via il format Domenica Live condotto da Barbara D’Urso per dare spazio a due nuove trasmissioni. Dopo una soap opera, che dovrebbe essere la turca Brave and Beautiful, andranno in onda Scene da un Matrimonio con Anna Tatangelo e Verissimo con Silvia Toffanin.

A proposito del format precedentemente guidato da Davide Mengacci, stavolta sarà il turno della cantante di Sora che è alla sua prima esperienza nella conduzione. Una scelta da parte di Mediaset che ha fatto storcere il naso a Patrizia Rossetti. Quest0’ultima, infatti, nell’ultimo numero in edicola del magazine Nuovo non ha nascosto le sue perplessità: “A me scappa da ridere, perché onestamente quella del presentatore non è affatto una professione facile…”.

Il discorso sulle conduttrici brave sottovalutate in tv

Subito dopo il giornalista del periodico Nuovo ha chiesto a Patrizia Rossetti se per caso non vuole dare una minima chance ad Anna Tatangelo. Ricordiamo che la cantante frusinate con l’approdo a Scene da un Matrimonio ha totalmente rivoluzionato il palinsesto della domenica pomeriggio di Canale 5, precedentemente dominato da Barbara D’Urso.

A quel punto la televenditrice si è detta pronta a cambiare idea sull’ex compagna di Gigi D’Alessio una volta vista all’opera. “Non giudico mai prima di vedere…”, ha risposto la Rossetti che si è detta molto dispiaciuta per il fatto che ci siano invece troppe giovani conduttrici televisive ancora sottovalutate: “Meriterebbero di fare il salto di qualità…”.

Patrizia Rossetti boccia Anna Tatangelo ad All Together Now

Intervistata dal magazine Nuovo, prima di concludere Patrizia Rossetti ha fatto sapere di non aver apprezzato per nulla Anna Tatangelo nel ruolo di giurata nell’ultima edizione di All Together Now di Michelle Hunziker.

Inoltre, la televenditrice ha aggiunto anche che che Scene da un Matrimonio è un programma storico ed è una sfida molto ardua. “Entrare nelle case degli italiani la domenica pomeriggio è una gran bella sfida…”, ha concluso la donna. La cantante di Sora le farà cambiare idea? Staremo a vedere.