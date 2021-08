Belen Rodriguez, il figlio Santi non perdona e la sgrida: “Ma la smetti di farti foto?”

E’ successo poche ore fa, Belen Rodriguez si è presa una bella sgridata da suo figlio Santiago, il promo genito avuto da Stefano De Martino. Da poco diventata mamma bis, la modella argentina, non smette comunque di tenere aggiornati i suoi fan sia sul suo lavoro che sulla sua vita privata.

I mille impegni non le tolgono il tempo di interagire con i suoi seguaci e pare che tale atteggiamento stia infastidendo il piccolo. Si perché a farle una bella ramanzina è stata proprio il suo bambino.

Santiago non perdona mamma Belen

Mentre Belen stava realizzando una Stories, in video è spuntato suo figlio ‘Santi’. Come si può ben ascoltare, il ragazzino non è apparso per farle un complimento ma bensì per una ramanzina: “Ti fai 3000 foto al giorno” ha chiosato spazientito mentre la madre si riprendeva.

“Non è vero”, ha ribattuto la modella innescando una seconda reazione di Santiago: “Ma come no? Ho contato trecento foto… ancora del 2021″. Un atteggiamento, quello del ragazzo che fa capire quanto le dia fastidio che sua madre trascorri molto tempo con il cellulare in mano e per di più facendosi foto.

Tra l’altro poche ore fa è accaduto un fatto insolito che riguarda anche il suo compagno Antonino. Dopo aver imitato il pianto di Luna Marie e averlo pubblicato sui social, il giovane è stato insultato pesantemente, e anche in modo volgare. A difenderlo, però, ci ha pensato la stessa compagna Belen che ha sostenuto che a tanti lui non risulta simpatico perché a “differenza delle persone famose non lo si conosce”.

Un ex della modella argentina nel cast del GFVip

Dopo tante indiscrezioni e tanti rumors, è arrivata la conferma ufficiale. Il cast del Grande Fratello Vip 6 è completo e tra i concorrenti c’è anche un ex di Belen Rodriguez. Di chi stiamo parlando?

Del giovane napoletano Gianmaria Antinolfi che come in molti ricorderanno ebbe un breve flirt con la modella dopo la rottura con Stefano De Martino lo scorso anno. Secondo alcuni pettegolezzi, la sua presenza è molto attesa in casa, in quanto in tanti si aspettano rivelazioni importanti sulla loro storia.