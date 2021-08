UeD, Gemma Galgani umiliata da un ex dama:

Che Gemma Galgani sia una delle dame più amate e seguite di Uomini e donne non ci sono dubbi. La torinese, infatti, anche quest’anno ha deciso di partecipare al programma e di prenderne parte con un look totalmente nuovo. Nella scorsa stagione, l’abbio vista con volto nuovo, o meglio più fresco e tirato.

La settantunenne ha deciso di sottoporsi ad un intervento di chirurgia estetica per mostrare qualche anno in meno e lo stesso ha fatto anche nel corso di questi mesi, dove pare abbia rifatto il seno e le labbra. Una decisione, la sua che ha diviso il pubblico a metà e lo stesso vale anche per le sue colleghe. Infatti, una di queste non è stata proprio clemente.

Ursula Bennardo critica la dama torinese

A dire la sua sui gesti della chiacchierata protagonista del trono over ci ha pensato l’ex dama di Uomini e donne, Ursula Bennardo. La compagna di Sossio Aruta ha fatto spaere cosa pensa relamente della dama torinese e possiamo dire che non è stata di certo clemente. “Non accettare la propria età penso sia un problema psicologico e non fisico!”, ha chiosato.

Inoltre, ha sottolineato quanto la sua voglia di innamorarsi a tutti i costi stia diventando ridicola e senza giri di parole le ha lanciato un altro enensimo attacco, citando un vecchio amore di Gemma Galgani: “Sogna un principe azzurro giovane e bello come Giorgio”.

Gemma Galgani: i suoi ritocchini dividono

Ursula Bennardo pur non avendo nascosto che secondo lei Gemma Galgani ha quel desiderio di ritoccarsi esteticamente per un problema psicologico, ha precisato che non ha nulla di contrario contro chi si sottopone a degli itnerventi chirurgici.

In particolare la compagna di Sossio Aruta prima di criticare la dama torinese ha sottolineato: “Non sono contraria ai ritocchi per migliorarsi”. Della stessa opinione lo sono anche altre dame e molte seguaci del programma.

C’è da dire, anche che in tanti hanno sperato di non rivedere più nel programma della De Filippi la Galgani quest’anno ma possiamo assicurare che non sarà così. Dalle anticipazioni delle prime due registrazioni è venuto fuori che non è mancato nemmeno un duro scontro con Tina quando ha notato il suo ultimo regalo.