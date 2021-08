Ambra Angiolini si abbassa i pantaloni in diretta: il gesto stupisce tutti

In questi giorni Ambra Angiolini è finita di nuovo al centro di pettegolezzi. Non solo la sua storia con Massimo Allegri, che ricordiamo procede a gonfie vele, ma anche uno scatto da lei condiviso molto provocante. L’attrice è riuscita a stupire tutti, mettendosi in mostra ma lanciando anche un forte messaggio rivolto alle donne.

Un gesto decisivo e preciso che ha scatenato i suoi seguaci ma ha anche evidenziato un particolare. La 44enne ha realizzato uno shooting strepitoso e ha mostrato il suo fisico da urlo. Come se non bastasse è rimasta soltanto in intimo ed è inutile commentare gli stati d’animo dei follower.

Ambra Angiolini si abbassa i pantaloni e infiamma i social

Ambra questa volta si è davvero superata e ha postato uno scatto davvero mozzafiato in bianco e nero. Nella foto in questione, l’attrice indossa solo dell’intimo. I pantaloni vanno giù e scoprono un qualcosa di illegale.

Gambe toniche e addominale scolpito, la romana vanta ancora un fisico da favola e può fare invidia ad una ventenne. Il post ha catturato l’interesse anche di Caterina Balivo e Laura Chiatti, entrambe sue amiche. “Sei super”, ha scritto in primis l’attrice, seguito poi dal commento della presentatrice campana “Senza fisico ok passo e chiudo”.

Nessuna crisi con Massimiliano Allegri

E mentre i fan si scatenano nel vedere Ambra Angiolini in perfetta forma e sempre bellissima come quando aveva 15 anni, anche il suo compagno Massimiliano Allegri è fiero della sua donna. Nel corso di queste settimane sono state tante le voci sulla loro rottura ma le cose stanno in maniera molto diversa.

L’attrice e l’allenatore ormai da diversi anni continuano a vivere la loro storia, e possiamo dire anche lontani dai riflettori. Dopo la rottura con Francesco Renga, l’Angiolni ha deciso di mantenere più riserbo sulla sua vita privata, tutelando in primis i suoi figli.

Con Massimiliano le cose vanno molto bene e a smentire la crisi ci ha pensato proprio lei con un commento contro un haters pochi giorni fa. Dopo aver postato una foto nel giorno di ferragosto, un utente le ha chiesto. “Ma come fai a toccare un viscido come Allegri?». Immediata la replica al vetriolo della donna: “Rispondo solo se tu chiedi alla tua fidanzata com’è toccare uno stron*o».