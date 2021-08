Tina Cipollari, salta il suo matrimonio: l’opinionista di Uomini e Donne torna single (FOTO)

La giornata comincia con uno scoop che riguarda un volto molto noto di Uomini e Donne, ovvero, l’opinionista più discussa di sempre. Naturalmente stiamo parlando di Tina Cipollari e del fatto che il suo matrimonio pare sia saltato.

A lanciare questo gossip è stato l’influencer Amedeo Venza, il quale ha asserito che la collega di Gianni Sperti sia addirittura tornata single. Cerchiamo di capire cosa sia accaduto.

Perché sarebbe saltato il matrimonio di Tina Cipollari

Tina Cipollari sarebbe dovuta convolare a nozze con l’imprenditore fiorentino Vincenzo Ferrara, tuttavia, il matrimonio pare sia saltato. L’influencer Amedeo Venza, infatti, ha dichiarato di essere venuto in possesso di informazioni, le quali sembrano alquanto attendibili, secondo le quali la protagonista avrebbe deciso di fermare i preparativi dell’evento. A causare questa brusca inversione di rotta sembrerebbero esserci dei problemi di coppia con il suo compagno.

Ricordiamo che i due erano di recente andati a convivere. Tina, infatti, nel corso della precedente edizione di Uomini e Donne è stata molto assente in quanto troppo impegnata con il trasloco. Lei stessa aveva dichiarato in una puntata di essere alle prese con questo tipo di cambiamento. Questo, quindi, era il primo passo che l’avrebbe condotta definitivamente tra le braccia del suo uomo.

La riservatezza dell’opinionista

A quanto pare, però, le cose avrebbero preso una piega differente. I due, infatti, si sarebbero lasciati di recente. Il condizionale è d’obbligo in quanto la diretta interessata non ha ancora proferito parola in merito all’argomento. Tina Cipollari, infatti, ha preferito non intervenire minimamente sulla questione matrimonio, anzi, si è allontanata dai social da diversi giorni. Se in studio a Uomini e Donne è vulcanica e molto estroversa, Tina è molto riservata per quanto concerne la sua vita privata.

La dama non ama essere al centro dell’attenzione su questi temi, specie per salvaguardare la privacy dei suoi tre figli, avuti dal precedente matrimonio con Kikò Nalli. Anche quest’ultimo è tornato single di recente, dopo aver interrotto la relazione con Ambra Lombardo. Tra Tina e Kikò continua a restare un legame molto profondo di affetto e rispetto. Nelle scorse settimane, infatti, si era parlato addirittura di un ipotetico ritorno di fiamma tra loro, ma tale notizia è stata poi immediatamente smentita dall’hair-stylist. Ad ogni modo, non ci resta che attendere per saperne di più.