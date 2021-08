Oroscopo 29 agosto 2021, classifica: Bilancia in un impasse, Vergine sottotono

Le previsioni dell’oroscopo del 29 agosto esortano i Capricorno ad essere impassibili. I Gemelli sono intraprendenti, mentre gli Acquario temerari

Oroscopo primi sei segni

1 Gemelli. Questo è il momento di tentare il tutto per tutto. In amore avete Venere favorevole e questo vi renderà particolarmente carismatici. Per quanto riguarda il lavoro, invece, dovete rischiare qualcosa per ottenere dei risultati. Adesso il momento è propizio, approfittatene.

2 Acquario. Se siete indecisi su alcune faccende di tipo professionale, forse è il caso di seguire il vostro istinto. Non lasciatevi intimidire da niente e da nessuno e tentate il tutto per tutto. In campo sentimentale, invece, ci saranno dei momenti di passione.

3 Toro. L’oroscopo del giorno 29 agosto vi invita a non essere troppo riflessivi. Delle situazioni vanno prese di petto e affrontate senza pensarci troppo. Se sarete troppo razionali potreste finire per tirarvi indietro.

4 Leone. Giornata di risposte e di risvolti interessanti sul lavoro. La cosa importante, però, è mantenere sempre un profilo basso e professionale. Dal punto di vista sentimentale, invece, potrete concedervi qualche piccola follia. Non trascurate le persone care.

5 Scorpione. In questo momento vi sentite pieni di energia. La domenica procederà in modo piuttosto tranquillo. La cosa da non sottovalutare sono le opportunità che potrebbero capitarvi in questo periodo. Dal punto di vista sentimentale ci sono delle novità in arrivo.

6 Ariete. Non siate troppo impazienti. Nella vita è importante capire i tempi di attesa e imparare a godere delle soddisfazioni, le quali potrebbero arrivare anche a distanza di molto tempo. Sul fronte delle relazioni, invece, le stelle sono favorevoli.

Previsioni 29 agosto ultimi segni

7 Bilancia. I nati sotto questo segno si trovano in un momenti di impasse. Sia dal punto di vista sentimentale sia professionale siete un po’ bloccati. Cercate di prendervi un momento per riflettere sul da farsi e per capire esattamente che cosa desiderate fare nella vostra vita.

8 Cancro. Occasioni in arrivo per i single. L’amore va gestito con cautela, invece, per quanto riguarda le relazioni che vanno avanti da molto tempo. Importante è non dare mai nulla per scontato e non sottovalutare niente e nessuno.

9 Sagittario. Siete un po’ turbati e confusi. Ad ogni modo, a partire dal pomeriggio potrebbero esserci delle belle novità. Cercate di mettere da parte l’orgoglio con le persone a cui tenete. Mantenere il punto non vi servirà assolutamente a nulla.

10 Pesci. Dovete lasciarvi andare un po’ di più. Secondo le previsioni dell’oroscopo del giorno 29 agosto dovete essere più intraprendenti. Non lasciate che le paure inibiscano le vostre azioni. Poteste precludervi cose che, in realtà, vi darebbero tanta gioia.

11 Vergine. La giornata potrebbe cominciare un po’ sottotono per voi. Sentite la mancanza di una persona cara e questo potrebbe crearvi dei problemi. Dal punto di vista professionale ci sono delle opportunità in arrivo, ma dovrete rinunciare a qualcosa.

12 Capricorno. Prestate attenzione sul lavoro. Siete un po’ troppo frettolosi e questo non è mai un bene. Lasciate che le situazioni seguano il loro corso e non date luogo a nessuna forzatura. In amore, invece, è opportuno fare un po’ di chiarezza. Forse non siete stati molto sinceri di recente.