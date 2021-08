Mara Venier insultata: “Bevi meno e mettiti a dieta” la replica di lei diventa virale (FOTO)

Da qualche ora, sul web è divenuto virale un commento che Mara Venier ha rilasciato ad un utente dopo essere stata insultata. La conduttrice è da poco tornata attiva in campo professionale e già stanno sorgendo le prime polemiche.

A generare particolare sgomento, però, non è stato tanto l’insulto in sé quanto, piuttosto, la replica della padrona di casa di Domenica In. Vediamo tutto quello che è accaduto nel dettaglio.

Mara insultata da un utente

Alcuni utenti del web hanno rilasciato dei commenti alquanto pesanti contro Mara Venier, la quale si è sentita immediatamente insultata. Anche in circostanze così spiacevoli, però, la dama non perde occasione per sfoderare tutto il suo sarcasmo e la sua ironia. L’utente in questione ha commentato uno scatto della conduttrice ed ha detto che farebbe bene a tagliarsi quei capelli, divenuti ormai troppo lunghi per una donna della sua età, ma non solo.

Tale hater ha esortato la sua interlocutrice virtuale a bere meno alcol e a mettersi a dieta. Insomma, un commento tipicamente sgradevole dei soliti leoni da tastiera. Ad ogni modo, la conduttrice non si è lasciata affatto scalfire da questo commento, al punto che ha deciso di replicare a tono in modo estremamente ironico. Questa non è certamente la prima volta in cui la presentatrice prende di petto i suoi “odiatori”.

La replica della Venier diventa virale

La protagonista, infatti, ha esordito dicendo di sentirsi costretta a mandare a quel paese l’autrice del commento. Tale frase è stata seguita da una serie di faccine sconvolte. La replica in questione ha, chiaramente, fatto il giro del web in pochissimo tempo. Moltissimi sono stati gli utenti che hanno mostrato la loro approvazione per tale commento. Il post in cui Mara Venier è stata insultata è stato condiviso da molte pagine di gossip sui social e quasi tutti gli utenti si sono schierati dalla parte della conduttrice.

Quest’ultima, dal canto suo, in un recente post su Instagram, ha rivelato che le sue vacanze sono purtroppo terminate. Di recente è tornata al lavoro per prepararsi alla ripresa dell’amato programma domenicale, ovvero, Domenica In che, anche per quest’edizione, verrà condotto dall’esuberante zia Mara. Anche se si era temuto che lo scorso anno fosse l’ultimo per lei, per fortuna sia la Rai sia la dama sono riusciti a trovare un accordo.