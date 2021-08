Mara Venier sul terrazzo, la signora la insulta: “Sei vecchia”. Finisce male: “Non rompere i cog***ni” (FOTO)

Un’hater offende pubblicamente Mara Venier

In attesa di vederla nuovamente sul piccolo schermo con Domenica In, Mara Venier recentemente si è fatta immortale al fianco del marito Nicola Carraro su un terrazzo. Subito dopo la professionista veneta ha condiviso lo scatto su Instagram. Iniziativa che ha fatto storcere il naso ad una detrattrice che si è fatta spacciare per follower.

“Tagliali, sei vecchia”, sono queste le offese gratuite che hanno provocato la veneziana sul noto social network. Ma la diretta interessata non è rimasta a guardare replicando a tono: “Perché devi rompere i cog***i?”. Ovazione da parte dei veri seguaci della presentatrice. Andiamo a vedere nello specifico cos’altro è successo. (Continua dopo la foto)

I problemi di salute della conduttrice di Domenica In

Come accennato prima, nella foto in questione si vede Mara Venier in compagnia del marito Nicola Carraro, sorridenti sulla terrazza all’ora dell’aperitivo, davanti al mare della Versilia. “Nel tramonto oggi, mi faccio un mojito”, ha scritto la padrona di casa di Domenica In come didascalia.

Per la professionista veneta sembra tornato il sereno dopo un periodo alquanto complicato per via di alcuni problemi di salute. Infatti, l’operazione chirurgica ai denti sbagliata e la lesione di un nervo facciale l’ha costretta a un recupero abbastanza doloroso. “Ho pensato anche a lasciare Domenica In”, ha rivelato recentemente la donna.

Il botta e risposta social tra Mara Venier e un’hater

Dopo il problema di salute Mara Venier ha dovuto fare i conti con gli attacchi vergognosi degli haters. “Tagliati questi capelli, non vanno più bene perché sei vecchia”, ha scritto una donna sotto lo scatto della coppia.

Ovviamente la replica di zia Mara è giunta immediatamente: “Perché devi rompere i co****ni con i miei capelli? Perché???”. Un commento che è diventato immediatamente virale e sui vari social network. Ecco il post in questione che in pochissimo tempo ha ricevuto migliaia di likes e commenti di approvazione: