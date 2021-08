Barbara Chiappini torna con l’ex marito: “Me lo ha detto mia mamma dall’aldilà”

Barbara Chiappini e la separazione dal marito Carlo Marini Agostini

Stando alle sue recenti dichiarazioni, Barbara Chiappini parlerebbe con sua madre defunta. La soubrette, 46enne portati splendidamente, in una recente intervista concessa al magazine Di Più, ha raccontato ai lettori di essersi separata col marito ma di essersi poi rimessa insieme a lui dopo un messaggio che la madre le avrebbe mandato dall’aldilà.

Ricordiamo che l’ex naufraga è convolata a nozze ben dieci anni fa, dopo 7 anni di fidanzamento col manager Carlo Marini Agostini, con il quale ha avuto due figli. Tuttavia, un paio di mesi fa la cugina che non non era a conoscenza della loro rottura, avrebbe detto a Barbara questo messaggio della madre. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha dichiarato la showgirl.

Il messaggio dall’aldilà da parte della madre

In poche parole, la mamma di Barbara Chiappini, secondo le dichiarazioni da parte della diretta interessata, sarebbe apparsa in sogno a sua cugina e le avrebbe lasciato un messaggio per la figli.

“Devi dire a Barbara che lei e Carlo sono più forti di tutto e che devono stare insieme anche per amore dei figli”, ha fatto sapere la soubrette 46enne nel corso di una recente intervista al settimanale Di Più.

Barbara Chiappini si riconcilia con Carlo Marini Agostini

Intervistata dal noto periodico che si occupa di gossip e televisione, Barbara Chiappini ha sottolineato che sulla separazione, da parte sua e del marito Carlo Marini Agostini, c’era stato assoluto riserbo. Ovvero nessuno della famiglia ancora sapeva della loro rottura, tantomeno la cugina che poi la ha riportato il messaggio della madre della soubrette.

Per questa ragione l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi ha deciso di tornare sui suoi passi e di dare una seconda possibilità al suo matrimonio. “Ho capito che stavo facendo un errore grandissimo”, ha concluso la donna alla rivista. Sono anni che la Chiappini non appare sul piccolo schermo tranne in qualche televendita nelle emittenti televisivi locali. Scelta oppure non le viene data una chance?