Beatrice Valli senza mascherina, l’affondo agli hater: “Dovete ancora scassare? Basta, vi prego”

Beatrice Valli e il compagno nella bufera: il motivo

Nelle ultime ore Beatrice Valli ha avuto n duro sfogo sbottando su Instagram. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha replicato ai commenti dei leoni da tastiera che l’hanno accusata di non indossare la mascherina nelle Stories realizzate recentemente, trasgredendo alle regole anti-covid.

La nota influencer assieme al suo compagno Marco Fantini e ai tre figli, hanno terminato da poco la quarantena dopo essere risultati positivi al virus che li ha costretti a rimanere in isolamento per diverse settimane.

Il duro sfogo dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

Attraverso Instagram, Beatrice Valli rivolgendo ai follower ha spiegato: “Nelle stories di questa mattina ero davanti a casa mia e la via dove il Fantini è stato ripreso senza mascherina era la via di casa nostra: stavamo salendo in macchina. Non ci siamo messi la mascherina perché non c’era nessuno, erano le 8.30 del mattino e se siamo tra noi possiamo anche non metterla. E’ ovvio che se andiamo alle giostre o al bar la mettiamo, seppur all’esterno la mascherina non sia obbligatoria”.

Poi la compagna di Marco Fantini ha continuato il suo sfogo spiegando che le sue parole sono mirate: “Volevo giustificare questa cose perché sembra sempre che noi diamo il cattivo esempio. Abbiamo sempre rispettato le regole, visto anche cosa è successo a noi, seppur all’esterno la mascherina non sia obbligatoria”.

Beatrice Valli tuona contro i leoni da tastiera

Ma non è finita qui, infatti Beatrice Valli ha detto la sua anche sugli attacchi relativi ad una Storia su Instagram in cui era al bar col suo compagno Marco Fantini, senza mascherina mentre si stava gustando un dolce.

“Ma perché voi mangiate con la mascherina? Le persone che hanno scritto cose fuori luogo dovrebbero portare rispetto. Smettetela di essere così pesanti, soprattutto in un momento di felicità in cui siamo tornati liberi e possiamo uscire, dovete ancora scassare? vi prego, fatelo per me”, ha tuonato l’influencer ed ex volto del Trono classico di U&D.