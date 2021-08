Eros Ramazzotti rivela il dettaglio su Michelle Hunziker: “A letto non lo faceva mai”

Eros Ramazzotti e la battuta sull’ex moglie

Per il momento Eros Ramazzotti si sta godendo l’estate in attesa di poter tornare a riempire gli stadi e concedersi con i suoi meravigliosi brani ai fan. Non troppo tempo fa il padre di Aurora è stato ospite in una nota trasmissione televisiva dove, oltre a cantante ha svelato alcune cose inedite della sua vita privata.

Tra risatine, battute e tanto imbarazzo il cantautore romano ha ricordato l’ex moglie Michelle Hunziker raffigurata nella foto di una ormai storica campagna pubblicitaria di intimo. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha dichiarato l’uomo e la reazione degli utenti web.

Il cantante svela che Michelle Hunziker a letto non rideva mai

Parlando con i conduttori dello show, Eros Ramazzotti ha detto: “Penso che anche adesso sia in forma”. Una risposta nata dopo che al cantautore capitolino gli è stato chiesto di commentare l’immagine di Michelle Hunziker risalente ai primi anni della sua carriera nel mondo della moda. “Quando ho conosciuto Michelle era da lì a poco da questa foto, aveva 18 anni… Come l’ho riconosciuta? Dagli occhi”, ha aggiunto il professionista.

Poi è arrivata un’altra domanda un po’ scomoda: “Tutta Italia vuole sapere questa cosa da Michelle: perché ride sempre? Che caz*o c’ha da ridere?”. La replica di Ramazzotti non è tardata ad arrivare: “Ma perché non lo chiedete a lei? A letto, vi assicuro, non rideva. Almeno lì…”.

La reazione del popolo del web alla battuta del cantante romano

La battuta fatta da Eros Ramazzotti sull’ex moglie è stata commentata dal popolo del web, divisi tra quanti hanno trovato l’uscita dell’artista romano di cattivo gusto e quanti l’hanno considerata solo una battuta ironica visto al contesto dove si trovava.

In tutto questo, fino ad oggi non è arrivata la replica da parte dell’ex moglie che da anni è felicemente sposata con lo stilista Tomaso Trussardi dal quale ha avuto due figlie. Settimane fa si era parlato di una loro presunta crisi matrimoniale, poi seccamente smentita sui social dalla conduttrice di All Together Now.