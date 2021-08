Uomini e Donne, Gianni Sperti si sfoga: “La gente crede che sia un esaltato e arrogante”

Gianni Sperti pronto per la nuova stagione di Uomini e Donne

La scorsa settimana Gianni Sperti e tutto lo staff di Uomini e Donne si sono presentati nello studio 6 del centro Elios di Roma per le registrazioni della nuova stagione, la 26esima. Puntate che il pubblico di Canale 5 avrà modo di vedere sul piccolo schermo a partire da lunedì 13 settembre 2021 alle 14:45.

Anche quest’anno l’ex ballerino di Amici sarà affiancato dalla storica collega ed amica Tina Cipollari che a quanto apre è tornata nuovamente single. Recentemente l’ex marito di Paola Barale ha avuto uno sfogo su Instagram sottolineando che prima di giudicare una persona bisogna conoscerla dal vivo.

L’opinionista tuona contro la gente che lo giudica senza conoscerlo

In attesa di rivederlo nelle nuove puntata del Trono classico e over di Uomini e Donne, nelle ultime ore Gianni Sperti si è lasciato andare ad uno sfogo sul suo seguitissimo account Instagram. L’opinionista pugliese ha rivelato che la gente avrebbe una cattiva impressione di lui, fino al momento in cui non lo incontrano dal vivo e si ricredono.

“Non pensavo fossi così carino, disponibile e alla mano”, ha fatto sapere il collega di Tina Cipollari sul noto social network. Quest’ultimo, inoltre, ha ammesso che è questa la frase più ricorrente che si sente dire dalla gente, fan del dating show di Maria De Filippi, che lo incontrano spesso per strada chiedendogli di farsi una foto con loro o magari chiedono un autografo.

Gianni Sperti tuona su Instagram: il motivo

Sempre sul suo profilo Instagram, nella giornata di sabato Gianni Sperti ha detto anche: “Sottinteso: pensavo fossi un esaltato, st.. e arrogante”. L’Opinionista di Uomini e Donne ha confessato che questo sarebbe il giudizio che gran parte delle persone avrebbero nei suoi confronti, fino a quando non li beccano di persona e lì si rendono conto come è veramente il professionista pugliese.

“Grazie a tutti”, ha concluso l’ex ballerino di Buona Domenica con una emoticon sorridente, felice che più delle volte le persone poi cambiano idea sul suo conto. Ora i tantissimi telespettatori del dating show di Canale 5 non vedono l’ora di vederlo in azione in trasmissione.