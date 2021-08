Martina Nasoni e Daniele Dal Moro beccati insieme: “Rianimato cuore di latta” che sta succedendo (FOTO)

Martina Nasoni e Daniele Dal Moro hanno fatto sognare molti dei fan di una precedente edizione del Grande Fratello. I due avevano instaurato sin da subito una certa sintonia, purtroppo, però, le cose non sono andate sempre per il verso giusto.

Specie il ragazzo si è sempre mostrato particolarmente instabile dal punto di vista emotivo. Ad ogni modo, nelle ultime ore, i due sono stati beccati insieme e questo fa ben sperare che tra loro sia rinato qualcosa. Scopriamo cosa è successo.

Martina e Daniele insieme a Napoli

Sui profili Instagram di Daniele Dal Moro e Martina Nasoni sono apparsi dei video e delle foto in cui i due appaiono insieme. Entrambi si trovano a Napoli e stanno trascorrendo un week-end di mare e di relax. Nei contenuti pubblicato appare chiaro che i ragazzi sono perfettamente in sintonia, felici e rilassati. A rendere ancora più interessante la situazione è il fatto che Daniele ha commentato lo scatto scrivendo: “Rianimato cuore di latta”. Questa frase ha spinto molti fan a credere che tra loro sia in atto un riavvicinamento.

Almeno per il momento, però, nessuno dei diretti interessati si è pronunciato sulla vicenda. Il ragazzo sta continuando a pubblicare contenuti in cui appare a mare, intento a giocare a beach-volley. Lei, invece, ha raccontato ai fan una piccola disavventura. Nel dettaglio, la protagonista ha spiegato di essersi svegliata con gli occhi completamente gonfi. Tale problema è stato causato dalle lenti a contatto. (Continua dopo la foto)

I trascorsi di Nasoni e Dal Moro

Esse le hanno graffiato l’occhio provocandole un’infezione abbastanza importante. Ad ogni modo, questo piccolo incidente non ha impedito a Martina Nasoni di andare al mare con Daniele Dal Moro. Anche domenica, dunque, i due hanno trascorso la giornata insieme. La loro è sempre stata una storia piuttosto travagliata. Una volta usciti dalla casa più spiata d’Italia, la coppia provò a stare insieme.

Dopo svariati tira e molla, però, interruppero la loro storia. Daniele scelse addirittura di andare sul trono di Uomini e Donne nella speranza di incontrare l’anima gemella. Le cose, però, non si risolsero nel migliore dei modi, sta di fatto che, dopo poco tempo, decise di abbandonare anticipatamente l’avventura senza scegliere. Adesso, però, Martina e Daniele sembrano essersi ritrovati. Non ci resta che attendere per vedere come andrà a finire stavolta.