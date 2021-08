Martina Miliddi fa una dedica a Raffaele, Aka7even sbotta: “Bello sputare nel piatto dove si mangia” (FOTO)

Martina Miliddi e Raffaele Renda stanno insieme

Chi ha seguito la 20esima edizione di Amici di Maria De Filippi sa perfettamente che all’interno della scuola televisive sono nate un paio di coppie. Non solo quella composta da Deddy e Rosa Di Grazia, poi scoppiata alla vigilia del Serale ma è nato anche un triangolo.

Infatti, la ballerina pupilla di Lorella Cuccarini, ovvero Martina Miliddi stava con Aka7even, ma a quanto pare già provava qualcosa per il cantante calabrese Raffaele Renda, con cui sta da tre mesi e tra loro le cose vanno a gonfie vele. Fin qui nulla di strano se non fosse per una reazione spropositata del cantante campano dopo la dedica della danzatrice sarda al ragazzo che ama.

La ballerina fa una dedica a Renda, il suo ex Aka7even sbotta sui social

Nel dettaglio, Martina Miliddi qualche giorno fa ha confermato le indiscrezioni con una dedica per il suo nuovo fidanzato Raffaele Renda. “Ti ho vissuto per mesi cercando di starti il più lontana possibile e per quanto ne fossi in grado dovevo tenere i miei sentimenti fuori dalla mia esperienza artistica… Ad oggi che ti ho con me ti dico che non ti voglio più stare lontana!“, ha scritto la giovane ballerina sarda.

Queste frasi, però, hanno fatto storcere il naso al suo ex Aka7even. Infatti, l’interprete della hit estiva Loca, sul suo profilo Twitter ha lanciato una frecciatina velenosa: “Bello sputare nel piatto dove si mangia! Per me parla la musica! Loca è in tendenza, ciaonee!”. (Continua dopo il post)

Per me,Martina ha semplicemente detto che per quanto cercasse di opprimere/nascondere ciò che provava per raffaele,ad un certo punto non è più riuscita.

L’abbiamo visto tutti…ed Aka l’ha visto e vissuto..

Quindi tutto ciò ora che senso ha?

Ha scoperto l’acqua calda? — MariaS🌟 (@vibes_amici) August 28, 2021

Aka7even ci ripensa e pubblica un altro post

Qualche minuto dopo, forse a mente fredda, il cantante Aka7even ci ha ripensato pentendosi delle cose scritte nel precedente post. Per questo motivo ne ha pubblicato n altro sul suo account Tiwtter, dicendo: “Giuro che parlerà solo la musica e nient’altro. La maturità nelle persone sta nel rendersi conto dei propri errori, fare MEA CULPA. Non era da me, e mi assumo la mia responsabilità. Ora basta chiacchiere, solo musica. Vamos a romper“. Ecco i due post dell’ex allievo della 20esima edizione di Amici di Maria De Filippi:

Bello sputare nel piatto dove si mangia!

A me parla la musica!

Loca è in tendenza🤭👉🏻💘

Ciaoneeeee — Aka 7even (@Aka7evenreal) August 28, 2021