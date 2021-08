Aurora Ramazzotti a ruota libera sui rapporti intimi: “Se ti piace nell’orecchio va bene”

Aurora Ramazzotti risponde alle domande dei follower

Nelle ultime ore Aurora Ramazzotti ha deciso di condividere un po’ del suo tempo libero rispondendo ad alcune domande sulla sfera intime che le hanno posto i follower. Attraverso l’apposito box di Instagram, la figlia di Michel Hunziker ed Eros Ramazzotti si è scatenata, aprendo il suo cuore a maschi e femmine che le hanno chiesto un consiglio sulle più svariate attività sessuali.

La nota influencer, pur essendo ancora abbastanza giovane, non si è tirata indietro anzi si è prestata al gioco con maliziosa ironia, dando via a delle Stories davvero molto piccanti. In poche parole si è raccontata senza tabù e censure.

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti parla di intimità

I suoi numerosi follower di Instagram le hanno chiesto praticamente di tutto. Le prime domandi sono davvero molto forti: “Anale sì o no?”. La risposta senza imbarazzi di Aurora Ramazzotti, e già un piccolo cult: “Cosa vuol dire sì o no? Nella vita non c’è giusto o sbagliato, c’è quello che ti piace. Se ti piace nell’orecchio va bene anche lì, non ti giudico”.

A quel i seguaci della figlia di Michelle Hunziker intuendo che con la ragazza si può andare oltre, le hanno domandato: “Ingoio sì o no?”. La fidanzata di Goffredo Cerza si travestita da dottoressa rispondendo così: “Sei stato a Ibiza, quanto alcol hai bevuto? Hai mangiato aglio o cipolla? Ieri, ah, benissimo. No ingoio”.

Aurora Ramazzotti menziona anche Rocco Siffredi

Ma non è finita qui. Infatti, subito dopo una follower si è lamentata di essere in astinenza sessuale da troppo tempo. A quel punto Aurora Ramazzotti, senza giri di parole ha risposto in questo modo: “Neanche un pisello? Prova con Rocco (Siffredi, ovviamente), protettore di tutto e di tutti”.

Se la malcapitata non riuscisse a entrare in contatto con l’attore di film per adulti più famoso del mondo, ci sono altre soluzioni che la figlia di Michelle Hunziker ha spiegato bene. Risposte ai follower di Instagram o lezione di educazione sessuale?