“Vengo, ma soltanto ad una condizione”. La promessa di Jacobs alla Carlucci: “Solo per una notte a Ballando”

Marcell Jacobs sarà a Ballando con le Stelle 2021

Dopo un serrato corteggiamento, finalmente Milly Carlucci ce l’ha fatta: Marcell Jacobs sarà protagonista della 16esima edizione di Ballando con le Stelle. Lo stesso campione olimpico dopo aver vinto due medaglie d’oro in Giappone ha annunciato la sua presenza nel talent show del sabato sera di Rai Uno.

“Sono pronto per prendere parte a Ballando con le Stelle quando sarà il momento, farò il ballerino per una notte”, ha confessato lo sportivo in una recente intervista concessa al magazine Di Più. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha detto Jacobs e chi potrebbero essere i concorrenti del varietà del sabato sera.

Il campione olimpico sarà ballerino per una notte

Sempre nella medesima intervista realizzata per il settimanale prodotto da Cairo Editore, l’atleta italiano Marcell Jacobs ha detto anche che lo esalta l’idea di prendere parte a Ballando con le Stelle anche se non potrebbe mai fare il concorrente.

“Se scendessi in pista ogni settimana tutta la mia credibilità, tutto quello che di buono sono riuscito a fare alle Olimpiadi verrebbero messi a dura prova dall’esito dell’esibizioni. Ci sarebbe materiale per prendermi in giro…”, ha aggiunto il campione olimpico di Giappone 2020.

Un nome ufficiale e gli altri presunti concorrenti di Ballando con le Stelle 16

Ad oggi, l’unico nome certo del cast della 16esima edizione di Ballando con le Stelle che dovrebbe prendere il via ad ottobre 2021 è quello di Marco Castoldi, alias Morgan. Stando a quanto riporta il portale web Dagospia i nomi di altri presunti concorrenti della nuova stagione dovrebbero esser: l’ex calciatore Fabio Galante e il parrucchiere e conduttore tv su Real Time Federico Fashion Style.

Mentre, nel frattempo ci sono delle trattative aperte con: Sabrina Salerno, Dj Albertino e Albano Carrisi. Inoltre, il magazine Nuovo diretto da Riccardo Signoretti ha fatto i seguenti nomi: Maddalena Corvaglia, Mietta, Valeria Fabrizi. Come accennato prima, la nuova edizione del varietà prenderà il via su Rai Uno sabato 16 ottobre in prime time.