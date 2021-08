Clizia e Paolo, dopo la gravidanza arriva il matrimonio? Incorvaia fa chiarezza: manca qualcosa

Di recente è trapelata la notizia circa la gravidanza di Clizia Incorvaia e, dopo la diffusione di questa informazione, in molti si stanno chiedendo se la dama e Paolo abbiano in programma anche un matrimonio. A fare questa domanda in modo piuttosto esplicito è stata Fernanda Lessa.

Messa spalle al muro, Clizia ha risposto ed ha spiegato come stiano attualmente le cose su tale argomento. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che è emerso.

Le ipotesi sul matrimonio tra Clizia e Paolo

Clizia Incorvaia è in dolce attesa. La dama ha atteso un po’ di tempo prima di fare questo annuncio ai suoi fan per paura che qualcosa potesse andare storto. In questi giorni, la dama sta pubblicando numerosissimi contenuti sui social in cui sensibilizza le persone sul tema della gravidanza in età non eccessivamente giovane. In molti, infatti, credevano che alla sua età non sarebbe potuta rimanere incinta, ma le cose sono andate diversamente.

Ad ogni modo, dopo aver annunciato la gravidanza, i fan si stanno chiedendo quali siano le intenzioni di Clizia e Paolo sul matrimonio. Già un po’ di tempo fa circolò sul web una notizia inerente le possibili nozze in arrivo per i due ragazzi. A parlare, in quella circostanza, fu Eleonora Giorgi, madre di Paolo. La donna chiarì che, almeno per il momento, i due non avessero questo tipo di progetto.

La risposta dell’Incorvaia

A intavolare nuovamente l’argomento, stavolta, è stata Fernanda Lessa. La modella conosce i due ragazzi in quanto hanno partecipato tutti ad una precedente edizione del Grande Fratello Vip. Ebbene, durante una chiacchierata sui social, Fernanda ha chiesto a Clizia se sarebbe stata invitata al matrimonio con Paolo. Dinanzi tale quesito, però, la replica dell’Incorvaia è stata sprezzante.

La dama, infatti, ha detto che certamente avrebbe piacere di avere Fernanda alle sue nozze, tuttavia, questo pare non accadrà ancora. Il motivo risiede nel fatto che Paolo non si è ancora sbilanciato con una proposta di matrimonio ufficiale. Fino a quando questo non accadrà, dunque, non è possibile neppure intavolare l’argomento. Successivamente a queste dichiarazioni, la reazione di Civarro è stata estremamente taciturna. Il giovane, infatti, non è minimamente intervenuto sulla vicenda per chiarire le sue intenzioni. Forse vorrà spiazzare con l’effetto sorpresa? Non ci resta che attendere per scoprirlo.