Barbara D’Urso, vacanze finite, torna a Cologno Monzese e fa un annuncio: “Si torna con Pomeriggio 5 e…” (VIDEO)

Vacanze finite per Barbara D’Urso, la conduttrice è di ritorno a Cologno Monzese per ritornare al suo lavoro. Tra le sue Instagram Stories, la conduttrice si è lasciata scappare delle notizie alquanto interessanti in merito al suo futuro a Mediaset.

In molti credevano che la padrona di casa di molti programmi di Canale 5 si sarebbe allontanata dal mondo della tv dopo le voci circolate di recente. La verità, però, sembra non essere questa. Ecco cosa è emerso.

Il ritorno a Cologno Monzese di Barbara D’Urso

Lunedì 30 agosto, Barbara D’Urso ha lasciato la sua casa in campagna per tornare a Cologno Monzese. La donna ha deciso di salutare la sua amata proprietà con dei video in cui ha immortalato gli splendidi tramonti e la natura che l’ha circondata in questi mesi. Nei video in cui ha annunciato il suo ritorno a Milano, la dama ha rivelato anche qualche altra cosa molto interessante.

Nello specifico, la conduttrice ha annunciato che, a partire da lunedì 6 settembre, tornerà in onda con il consueto appuntamento di Pomeriggio 5. Ad ogni modo, a causa delle variazioni che l’azienda ha deciso di apportare, la trasmissione pomeridiano durerà meno tempo, in quanto comincerà alle ore 17:30 e tratterà temi legati essenzialmente alla cronaca. Tuttavia, questo non sarà l’unico impegno della presentatrice. (Continua dopo il video)

L’annuncio sui progetti a Mediaset

In molti, infatti, credevano che Pier Silvio Berlusconi avesse voluto ridimensionare la presenza della dama in televisione. Dopo l’annuncio circa la chiusura di Domenica Live e Live non è la D’Urso, infatti, i programmi della conduttrice erano stati ridotti a uno solo. Ben presto, però, ci saranno delle novità. Nei video in cui ha annunciato il suo ritorno a Cologno Monzese, Barbara D’Urso ha rivelato che, oltre a Pomeriggio 5, sarà impegnata anche in un altro progetto.

I prossimi mesi, infatti, saranno molto impegnativi per Lady Cologno. Per il momento, però, le informazioni sono estremamente riservate. Stando a quanto emerso sul web, pare che l’azienda stia lavorando ad una trasmissione che dovrebbe andare in onda in prima serata. Al centro dell’attenzione dovrebbero esserci sempre tematiche legate all’intrattenimento. Ad ogni modo, per avere informazioni più precise sarà necessario attendere almeno per prossime settimane. Per il momento, dunque, l’unico appuntamento confermato è quello con Pomeriggio 5 e i fan sono curiosi di scoprire come se la caverà la padrona di casa con questa nuova variante del format.