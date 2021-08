Rosalinda Cannavò preoccupata, l’amaro sfogo: “La situazione sta degenerando”

Rosalinda Cannavò preoccupata e arrabbiata: il motivo

Rosalinda Cannavò nelle ultime ore ha avuto un amaro sfogo sul suo account Instagram. La 28enne siciliana, tornata alla ribalta grazie alla partecipazione della quinta edizione del Grande Fratello Vip non ha nascosto tutta la sua preoccupazione per la su terra natia: la Sicilia.

Nei giorni scorsi, la fidanzata di Andrea Zenga non è riuscita a nascondere la sua amarezza sui social, ed infatti, attraverso Stories, ha deciso di affrontare una tematica molto attuale e soprattutto delicata: il vaccino anti-Covid. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha dichiarato l’attrice siciliana.

L’ex gieffina e la preoccupazione per la sua Sicilia

Recentemente Rosalinda Cannavò su Instagram ha confessato ai follower di essersi vaccinata non appena le è stato possibile farlo. Tuttavia, la 28enne messinese ha fatto sapere che la preoccupa parecchio scoprire che sono tantissimi coloro i qual si dicono contrari all’inoculazione delle due dosi.

Per il momento, infatti, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 si trova nella sua adorata Sicilia, ed ha notato che la maggior parte delle persone non hanno il vaccino. La fidanzata di Andrea Zenga ha chiesto il perché della loro scelta, ma nessuno ha saputo darle una ragione concreta.

Il duro sfogo di Rosalinda Cannavò su Instagram

Ma non è finita qui. Infatti sempre sul suo account Instagram l’ex gieffina Rosalinda Cannavò ha continuato a sfogarsi così: “Questo mi dà molta amarezza, perché la Sicilia adesso lunedì diventerà zona gialla, quindi questo fa capire che la situazione sta degenerando. A me quello che più in assoluto fa paura è l’ignoranza, e anche in questo caso a mio avviso sta anche qui prevaricando l’ignoranza. Questa cosa mi rattrista tantissimo”.

Nel frattempo, sempre su IG, l’ex gieffina siciliana ha spiegato ai suoi seguaci di avere dell’invecchiamento: non tanto quello estetico, quanto quello biologico. “Da un po’ di tempo sono in paranoia su questa cosa. La cosa che più mi fa paura non è invecchiare per l’aspetto estetico, ma il fatto che questo possa intralciare in futuro la mia voglia di diventare madre e di formare una famiglia”, ha detto la 28enne.