Uomini e Donne, è finita tra Elisabetta e Luca? Lei si sfoga: “Concentrato solo alla sua vita perfetta…” (FOTO)

Elisabetta e Luca sembravano aver trovato il loro punto di equilibrio durante la pausa estiva di Uomini e Donne. Da poche ore, però, sul web sono trapelate delle informazioni che stanno lasciando intendere tutt’altro.

La dama, infatti, ha pubblicato uno sfogo su Instagram che sembra lasciar intendere proprio che il rapporto con il cavaliere sia giunto al capolinea. Vediamo nel dettaglio che cosa è accaduto.

Il post sospetto di Elisabetta su Luca

A distanza di una settimana dall’inizio delle riprese di Uomini e Donne, Elisabetta Simone ha pubblicato un contenuto su Instagram in cui ha lasciato intendere la fine della storia con Luca. I due sembravano felici durante le vacanze estive, sta di fatto che le hanno trascorse insieme in compagnia anche di altri amici. Tuttavia, da poco pare che qualcosa di brutto sia accaduto. I due, infatti, erano spariti dai social da un po’ di giorni. Questo aveva già generato un campanello dall’arme per i fan più attenti.

A confermare i dubbi degli utenti del web, poi, è arrivato un post della dama. Quest’ultima ha scritto un messaggio in cui ha alluso al fatto che in amore, quando si ama davvero, non esistono scuse e limiti che tengano. Purtroppo, però, esistono degli uomini estremamente egocentrici, per i quali la cosa più importante è badare alla loro vita perfetta. Beh, per questa tipologia di persone, purtroppo, non esiste amore. (Continua dopo la foto)

I due torneranno a Uomini e Donne?

Quando una donna si trova al cospetto di tali uomini, infatti, non può far altro che fare un passo indietro e dire basta. Le parole, estremamente allusive, hanno spinto i fan verso un’unica direzione, ovvero, quella secondo cui la dama avesse voluto lanciare una stoccata al cavaliere. Per molti, infatti, Luca ed Elisabetta si sarebbero lasciati. I più maliziosi, però, non hanno potuto fare a meno di fare un collegamento.

Nello specifico, l’ipotetica rottura tra i due andrebbe a coincidere perfettamente con il ritorno del talk show pomeridiano. La scorsa settimana infatti, sono riprese le registrazioni della nuova stagione e, stando a quanto emerso, i due non facevano parte del parterre. Ad ogni modo, alla luce degli ultimi sviluppi, è probabile che entrambi, o anche solo uno di loro, torneranno in studio e confermeranno i dubbi e la scarsa fiducia della maggior parte dei presenti.