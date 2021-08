Rosalinda Cannavò confessa: “Voglio congelare i miei ovuli!”

Rosalinda Cannavò parla del suo futuro

Oltre ad una realizzazione dal punto di vista professionale, tra i sogni nel cassetto di Rosalinda Cannavò c’è quello di formare una famiglia. Magari sposarsi ed avere di figli con il suo attuale fidanzato Andrea Zenga, conosciuto all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5.

Una storia d’amore che va nel migliore dei modi nonostante in tanti li avevano dati per separati dopo alcune settimane di convivenza. E a proposito del loro futuro, la 28enne messinese ha recentemente rivelato qual è una delle sue paure e la soluzione a cui sta pensando per affrontarla nel migliore dei modi.

L’ex gieffina siciliana vorrebbe far congelare i suoi ovuli

Attraverso il suo profilo Instagram, Rosalinda Cannavò recentemente ha spiegato a tutti coloro che la seguono sul social network di avere paura dell’invecchiamento. Ma non per quanto riguarda il lato estetico, ma soprattutto quello biologico.

“Da un po’ di tempo sono in paranoia su questa cosa. La cosa che più mi fa paura non è invecchiare per l’aspetto estetico, ma il fatto che questo possa intralciare in futuro la mia voglia di diventare madre e di formare una famiglia”, ha fatto sapere l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5. La fidanzata di Andrea Zenga, inoltre, ha spiegato che la soluzione a cui sta pensando da qualche tempo, proprio perché non ha intenzione di mettere al mondo un figlio molto giovane.

Rosalinda Cannavò si sta informando su tale tecnica

Per questo motivo, Rosalinda Cannavò ha fatto sapere la sua intenzione di congelare i suoi ovuli in modo da preservare l’alta fertilità di questo periodo ma soprattutto per il futuro. Su Instagram l’ex gieffina messinese ha detto: “Sto cercando online su Milano un posto che mi permetta di congelare gli ovuli. In realtà è da un po’ di anni che pensavo questa cosa perché già avevo previsto che non sarei diventata mamma ad un’età molto giovane”.

La ragazza, infatti, da qualche tempo sta già cercando una serie di informazioni utili per poter congelare i suoi ovuli, dato che i costi sono abbastanza elevati: “Credo che quando si investono per queste cose siano soldi ben spesi”. Infine, la Del Vesco su una sua presunta gravidanza ha concluso dicendo: “Non fate supposizioni basate sul nulla!”.