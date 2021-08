Oroscopo 31 agosto 2021: Cancro polemici, Sagittario guardate avanti

Le previsioni dell’oroscopo del giorno 31 agosto denotano un periodo di ripartenza per i Sagittario. I Cancro sono un po’ polemici, mentre i Bilancia sono molto favoriti sul lavoro.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. In amore avrete la possibilità di riprendere in mano la vostra vita e, se necessario, ripartire da zero. Dal punto di vista professionale, invece, meglio non tirare troppo la corda. Ascoltate i suggerimenti e anche le critiche costruttive. Sbagliando si impara.

Toro. I nati sotto questo segno non amano vivere nel limbo e nelle incertezze. Ancor di più in questo periodo sentite la necessità di certezze e di sapere cosa vi aspetta domani. Sia in amore sia nel lavoro cercate delle garanzie, le quali potrebbero fare un po’ di fatica ad arrivare.

Gemelli. L’Oroscopo del giorno 31 agosto 2021 vi esorta a non perdere più tempo. Talvolta siete spinti a pensare che nella vita vi sia tutto dovuto, ma non è così. Per ottenere dei risultati importanti è necessario darsi da fare e non aspettare che le cose piovano dal cielo.

Cancro. Se siete in vena di fare polemica, meglio evitare. I rapporti di coppia potrebbero essere messi a dura prova proprio da questo difetto che talvolta vi appartiene. Se, invece, avete cominciato un rapporto da poco, poi, sarà ancora più importante darsi una regolata.

Leone. Oggi è un giorno molto proficuo per voi. Nel lavoro siete molto produttivi e difficilmente vi fare passare la mosca sotto al naso. In campo sentimentale è la stessa cosa, tuttavia, talvolta è importante mettere da parte l’orgoglio e scendere a qualche compromesso.

Vergine. Se state vivendo una relazione a distanza, oggi potreste soffrire il distacco. Siete un po’ tristi e malinconici, forse anche perché state pensando troppo alle persone che non fanno più parte della vostra vita. I ricordi sono importanti, ma a volte è necessario metterli da parte e guardare avanti.

Previsioni 31 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia. I nati sotto questo segno godono della presenza di Mercurio. Questo pianeta inciderà positivamente per quanto riguarda la sfera professionale. Forse è giunto il momento di fare il salto di qualità. Cercate di essere pronti a tutto.

Scorpione. Chi non risica non rosica! Ricordate che nella vita è sempre necessario mettersi in gioco, anche se questo può comportare dei rischi e degli errori. Nessuno è perfetto ed è necessario provare per ottenere dei risultati. In amore siete audaci.

Sagittario. L’Oroscopo del 31 agosto esorta i nati sotto questo segno a chiudere gli ombrelloni e a cimentarsi nella vita reale. Spesso tendete a voler vivere a tutti i costi nel vostro mondo, non sempre fatto di realismo, e questo potrebbe portare a qualche problema.

Capricorno. Dal punto di vista sentimentale avete dei dubbi. Se non siete sicuri di una relazione, forse è il caso di non lasciar correre e di fermarvi a fare qualche riflessione. Nel lavoro, invece, siete abbastanza sicuri di voi, non abbattetevi.

Acquario. Buon momento per quanto riguarda le relazioni. In questo periodo avete Venere dalla vostra parte e questo vi renderà particolarmente audaci. In campo professionale, invece, settembre sarà un mese molto importante, quindi, preparatevi al meglio.

Pesci. Siete un po’ agitati per quanto riguarda la sfera sentimentale. Cercate di non dare a vedere il vostro nervosismo o potreste rischiare di dare vita a problemi abbastanza importanti. Sul lavoro, invece, vige calma e rispetto.