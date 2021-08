Tina Cipollari, possibile addio da opinionista: nuovo ruolo per lei (RUMORS)

Si susseguono le indiscrezioni sulle prime registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne

Dopo le prime due registrazioni di Uomini e donne dove sono stati presentati i nuovi tronisti e i nuovi cavalieri, nelle ultime ore sta circolando una nuova indiscrezione sul web. Oggi, infatti, potrebbe esserci il terzo incontro con il ragazzi parterre e la puntata potrebbe concentrarsi su Tina Cipollari, vediamo perché.

Tina Cipollari di nuovo single

Dopo l’addio a Kikò Nalli, dalla quale ha avuto tre figli dopo il matrimonio, Tina Cipollari è rimasta sola a lungo. Da circa due anni, però, la storica opinionista di Uomini e donne si è fidanzata con un imprenditore fiorentino, Vincenzo Romano.

Tra i due si è parlato di un forte sentimento e spesso anche di nozze. Dopo una crisi superata lo scorso anno, la coppia si è riavvicinata ma da giorni sembra essere confermato un nuovo addio. Inoltre, la Cipollari qualche mese fa ha anche lasciato Roma per trasferirsi in Piemonte. Cosa è successo realmente a Tina e a Vincenzo ancora non lo sappiamo ma è possibile che nelle prossime interviste ne parlerà la stessa Vamp.

Intanto, come detto in precedenza, in rete circola un rumors molto interessante. Visto che la splendida bionda è tornata single Tina Cipollari potrebbe rimettersi in gioco e potrebbe farlo proprio nel programma che le ha dato popolarità. E’ possibile che lasci il suo ruolo da opinionista per diventare dama? Certo se ciò dovesse accadere di sicuro i suoi fan ne saranno entusiasti.

Uomini e donne: gli addii e i ritorni in questa stagione

ll Trono Over di Uomini e Donne è ripartito da qualche veterano e da molti volti nuovi.

La dame per quest’anno dovranno fare a meno di Alessandro Inticu, Germano Avolio e Nicola Mazzitelli. Sembra infatti che tutti e tre durante questa estate abbiano trovato la loro anima gemella.

Anche Nicola Vivarelli non si è fatto vivo al momento, e sembra che la sua frequentazione con una giovane ragazza proceda a gonfie vele. Lo stesso vale anche per Valentina Autiero e Roberta di Padua. Confermate invece le rivali Gemma Galgani e Isabella Ricci.