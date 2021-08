Nunzia Sansone torna su Instagram dopo settimane di assenza: “Sono stata male” cosa è successo (VIDEO)

In queste ore, Nunzia Sansone ha deciso di tornare nuovamente attiva su Instagram per condividere con i fan un momento molto brutto vissuto. Nello specifico, la dama era sparita dai social a seguito di un commento davvero spregevole da parte di un utente.

La protagonista era rimasta così provata al punto da decidere di allontanarsi dai social per moltissimo tempo. Scopriamo cosa è successo e perché ha deciso di tornare con dei video chiarimento.

Nunzia ritorna su Instagram dopo il commento spregevole

Nunzia Sansone ha registrato dei video su Instagram in cui ha annunciato ai fan il suo ritorno sui social. A inizio agosto, la dama ricevette un commento davvero cattivo da parte di un utente del web. La persona in questione, che poi si è scoperto essere una ragazza, le aveva augurato la morte dopo aver dato alla luce la bambina che porta in grembo. La cattiveria di tale commento aveva lasciato senza parole la dama, la quale aveva deciso di chiudersi in un rigido silenzio.

Per settimane, infatti, la protagonista era sparita dal mondo dei social facendo perdere completamente le tracce di sé. I fan più affezionati, però, non si sono arresi ed hanno continuato a mandare messaggi alla dama finalizzati a farla tornare attiva. Dopo l’ennesimo messaggio di affetto e comprensione, la Sansone ha deciso di assecondare la richiesta dei suoi utenti affezionati. (Continua dopo la foto)

Lo sfogo della Sansone

Per tale ragione, Nunzia Sansone ha pubblicato dei video su Instagram in cui ha detto di stare bene. Purtroppo, però, quel commento così sgradevole le ha fatto passare dei momenti davvero bui. Lei stessa non credeva che un social potesse arrecare tutto questo dolore, ma purtroppo si è dovuta ricredere. L’ex volto di Temptation Island ha detto anche che quelle parole le hanno rovinato il compleanno del suo compagno Flavio.

Lei ci teneva moltissimo a festeggiarlo in grande stile ma, purtroppo, non è stata bene. Ogni tanto, infatti, si chiudeva in bagno per piangere e per sfogarsi. Una volta calmata, poi, usciva e si comportava come se nulla fosse. Ad ogni modo, a seguito di quanto accaduto, la protagonista ha detto che non sa se condividerà sul web le cose che riguardano sua figlia. La cattiveria che c’è in giro, infatti, la sta spingendo a voler tenere tutto per sé. Vedremo.