Uomini e Donne, tensione tra Tina e Gianni Sperti: “Restauro? Ma che domande sono” (VIDEO)

Nuove registrazioni di Uomini e Donne

Dopo le doppie registrazioni della scorsa settimana, lunedì e martedì presso lo studio 6 del centro Elios verranno fatte altre riprese di Uomini e Donne. Appuntamenti che il pubblico di Canale 5 avrà modo di vedere in televisione a partire dal 13 settembre 2021 alle 14:45.

Ovviamente, protagonisti del dating show di Maria De Filippi anche i due opinionisti Tina Cipollari, tornata single dopo anni di fidanzamento, e il collega Gianni Sperti. A tal proposito, nelle ultime ore sui social è stato condiviso un breve filmato che mostra la vamp frusinate all’interno del camerino e se la prende con l’ex ballerino di Amici. Per quale ragione?

Gianni Sperti e la Cipollari si mostra sui social nel backstage di U&D

Nello specifico, nella mattinata di lunedì 30 agosto 2021 Gianni Sperti ha condiviso delle Stories sul suo profilo Instagram, annunciando ai follower il ritorno in studio per le nuove registrazioni di Uomini e Donne. Qualche minuto dopo, anche la sua collega Tina Cipollarri ha pubblicato una clip sul suo account social, girato dallo stesso Sperti, che la punzecchiava mentre si trovava in sala trucco.

Gianni Sperti questa mattina ha postato delle stories sul suo profilo Instagram, in cui confermava il ritorno in studio a Uomini e donne per le nuove registrazioni di questo lunedì mattina. L’ex marito di Paola Parale ha provato a prendere in giro la vamp che con lui condivide da vent’anni l’esperienza nel dating show Mediaset. Ovviamente la replica dell’ex di Kikò Nalli non si è fatta attendere.

Battibecco tra Tina e Gianni dietro le quinte di U&D

Nel video in questione si vede Gianni Sperti che rivolgendosi a Tina Cipollari le ha detto: “Ma da quanto tempo stai facendo il restauro?”. Nel frattempo l’opinionista pugliese l’ha inquadrata nel momento in cui la parrucchiera di Uomini e Donne, le stava facendo l’acconciatura in vista della nuova registrazione delle puntate.

“Ma che domanda è? Arrivo quando arrivi tu. Da quanto tempo…”, ha sbottato la vamp frusinate rivolgendosi al suo caro amico ovviamente con tono ironico. In poche parole, anche dietro nel backstage del dating show di Maria De Filippi, la romana non perde tempo a scagliarsi contro Gianni documentando il tutto sui loro rispettivi canali social. Ecco il filmato in questione: