Giulia De Lellis, abito mozzafiato al matrimonio della sorella: all’evento c’era anche Giacomo Czerny, il motivo (FOTO)

Giulia De Lellis ha sfoggiato un look mozzafiato al matrimonio della sorella, Veronica Fiumicini. L’influencer era davvero molto emozionata, sta di fatto che ha ammesso di non essere riuscita molto a stare con il cellulare in mano in quanto voleva viversi il momento.

Ad ogni modo, a colpire maggiormente il pubblico da casa sono stati alcuni dettagli. Il primo riguarda l’abito indossato dalla dama. In secondo luogo, il motivo del cognome differente tra le due sorelle e, infine, la presenza di Giacomo Czerny all’evento. Scopriamo tutto nel dettaglio.

Il look di Giulia De Lellis al matrimonio della sorella

Partendo dal primo punto, Giulia De Lellis ha sfoggiato un abito verde smeraldo per il matrimonio della sorella. Il vestito era senza spalline, con uno scollo a cuore arricchito da alcune pietre oro rosa. Il tessuto era piuttosto satinato e, a primeggiare su tutto vi era uno spacco vertiginoso che lasciava scoperta una gamba. Ai piedi, poi, l’influencer ha indossato dei sandali gioiello alla schiava perfettamente intonati con la pochette.

I capelli, invece, sono stati lasciati lunghi e morbidi, mentre il trucco era presente, ma non eccessivo. Ad accompagnare la dama c’era, naturalmente, il suo compagno Carlo Beretta, anche lui vestito in maniera impeccabile. Ad ogni modo, a suscitare la curiosità dei fan è stato, soprattutto, un dettaglio, ovvero, il motivo per il quale le due sorelle hanno cognomi diversi. Ebbene, la risposta è molto semplice. (Continua dopo i post)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

Retroscena sulle sorelle e verità su Giacomo

Giulia e Veronica sono sorelle solo di madre. In merito al padre, invece. quello della seconda sparì tanti anni fa lasciando la moglie da sola. Quest’ultima, poi, conobbe il papà di Giulia, il quale ha dovuto “sposare” prima la figlia della sua consorte e poi lei. Proprio per tale motivo, l’ex di Damante ha sempre dichiarato di essere profondamente legata a sua sorella e di reputarla davvero speciale. Passando all’ultimo punto, infine, al matrimonio della sorella di Giulia De Lellis era presente anche Giacomo Czerny per questioni lavorative.

Il ragazzo, infatti, è un video-maker ed è stato ingaggiato dall’influencer per realizzare un filmato di tutto l’evento. La De Lellis si è complimentata con lui al termine dell’evento ed ha dichiarato che, sicuramente, sarà in grado di tirare fuori dei contenuti davvero speciali. Beh, che dire, non ci resta che attendere per scoprirlo.