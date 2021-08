Rosalinda Cannavò, bufera sulla sua scelta di congelare gli ovuli, lei replica: “Quando il soggetto è zero…” (FOTO)

In queste ore, Rosalinda Cannavò ha fatto molto parlare di sé a causa della sua decisione di congelare i suoi ovuli. Nel corso di una chiacchierata con i fan, infatti, la protagonista ha svelato di avere voglia di ricorrere a questa pratica per paura.

I suoi ragionamenti, però, non hanno convinto molto il pubblico da casa, al punto che è sorta una polemica molto forte. La situazione è degenerata così tanto al punto che è stato necessario un intervento da parte della diretta interessata.

Le accuse contro Rosalinda e la scelta di congelare gli ovuli

Rosalinda Cannavò ha affrontato un tema molto delicato sui social, nel dettaglio ha manifestato la volontà di congelare i suoi ovuli. L’ex gieffina ha spiegato che sa perfettamente che non diventerà madre a breve, in quanto nella sua vita ha intenzione di raggiungere prima altri obiettivi. Tuttavia, teme che quando si deciderà a fare un figlio possa essere troppo avanti con l’età. Per tale motivo, ritiene che ricorrere a questo metodo scientifico sia una scelta saggia e utile.

Molti utenti del web, però, sono rimasti basiti dinanzi questo ragionamento. Specie l’influencer Deianira Marzano ci è andata giù in modo piuttosto pesante dicendo che sia assurdo che una ragazza così giovane faccia ragionamenti di questo tipo. Del suo stesso parere, poi, sono stati anche molti altri utenti del web. Nel giro di poco tempo, infatti, il profilo dell’attrice è stato inondato di insulti.

La replica della Cannavò

Rosalinda Cannavò, allora, ha deciso di replicare a tutti quelli che l’hanno insultata per la sua volontà di congelare gli ovuli. La dama, però, si è limitata semplicemente a dire che, quando il soggetto autore della critica è zero, l’offesa è nulla. Tale frase è stata accompagnata dallo sfondo dell’arcobaleno, proprio per simboleggiare la pace. La protagonista, infine, ha detto di non voler aggiungere più nessun altro dettaglio in quanto superfluo. (Continua dopo la foto)

Con queste poche parole, dunque, Rosalinda ha replicato a tutte le offese. Stando a quanto emerso, dunque, la Cannavò continua a restare della sua idea, pertanto, è molto probabile che ricorra davvero a questa pratica. Intanto, prima che questo accada, la dama si sta concentrando molto sul suo lavoro. Nello specifico, sta realizzando diversi shooting fotografici che stanno generando molto clamore sul web. I fan, infatti, sono rimasti estasiati dalla sua bellezza, proprio come nel video riportato di seguito.