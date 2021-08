Elisa Isoardi: “Non si può passare di qui senza farlo”, poi arriva il bacio (VIDEO)

Elisa Isoardi da La prova del cuoco a L’Isola dei Famosi

Elisa Isoardi ha trovato il successo grazie alla conduzione grazie al cooking show La prova del cuoco. Qualche mese fa la professionista cuneese è stata una delle concorrenti della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi.

Un reality show che l’ha resa ancora più popolare ed è proprio nell’Honduras che è venuta allo scoperto un lato inedito di sé. Recentemente l’ex compagna di Matteo Salvini si è mostrata su Instagram con uno storico volto del programma culinario di Rai Uno.

La ricetta insieme allo chef Renatone

Dopo la sua breve partecipazione (un mese) a L’Isola dei Famosi 15, i follower di Elisa Isoardi sono aumentati a vista d’occhio sul suo account Instagram. Infatti, oggi l’ex padrona di casa de La prova del cuoco ha un seguito di oltre 600 mila persone.

Dopo la vacanze estive, la professionista piemontese si sta dedicando da giorni al suo vecchio amore, la cucina. Infatti, quasi tutti i giorni la donna condivide dei scatti e filmati in versione chef. L’ultimo post pubblicato sui social è una clip realizzata insieme al cuoco Renatone. Per l’occasione l’ex naufraga ha scritto: “Oggi Renatone ha cucinato i mitici gnocchi al basilico, ecco alcuni consigli per voi!”. Subito dopo nel filmato in questione ha detto anche: “Non si può passare da Renatone senza passare dalla sua cucina”. (Continua dopo il video)

La reazione del popolo social

Nel filmato postato su Instagram, Elisa Isoardi ha I capelli sciolti, look casual e grembiule di jeans. Un look che ha letteralmente mandato in visibilio tutti i suoi follower con un effetto vedo e non vedo. In pochissimo tempo, la clip in questione è già diventata virale sui social ed i like e i commenti sono arrivati a valanga.

Tanti seguaci hanno fatto riferimento allo storico cooking show La prova del cuoco, pensando all’ex naufraga quando lo conduceva su Rai Uno. “Che bello rivedervi insieme ……quanti bei ricordi. ….la grande prova del cuoco …. spero di rivedervi presto in TV, ingiustizie ce ne sono state già tante”, ha scritto un utente sotto il filmato.