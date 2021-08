Guendalina Tavassi contro l’ex marito Umberto: “Sfrutta i figli… fai il padre” (VIDEO)

In queste ore Guendalina Tavassi si è scagliata contro l’ex marito Umberto D’Aponte su Instagram. I due si sono separati da poco tempo, ma a quanto pare tra loro ci sono ancora molte cose irrisolte.

Ad ogni modo, a generare le ire dell’influencer stavolta, sono stati dei contenuti che il suo ex ha pubblicato sui social in cui sono stati tirati in ballo i loro figli. Vediamo nel dettaglio quello che è accaduto.

Il gesto di Umberto che ha fatto infervorare la Tavassi

Questa mattina, Umberto, ex marito di Guendalina Tavassi, ha pubblicato dei messaggi su Instagram inerenti una conversazione intercorsa con sua figlia Chloe. Dalla conversazione si evince che la piccola abbia chiesto a suo padre di mandargli una foto tutta nera. Quando l’uomo ha assecondato tale richiesta, la ragazzina ha scritto che questa è la sua vita senza di lui, buio totale. Tali parole hanno fatto commuovere Umberto, il quale si è mostrato quasi in lacrime sui social. (Continua dopo le foto)

Ebbene, questo gesto ha fatto infervorare Guendalina, la quale si è scagliata duramente contro di lui. Nello specifico, la dama ha accusato il suo ex di sfruttare i loro figli solo per fare del vittimismo sui social e per incrementare il numero di followers su Instagram. Secondo il punto di vista della donna, infatti, Umberto si comporterebbe in questo modo non per reale interesse ad adempiere ai suoi incarichi, quanto piuttosto per passare dalla parte del giusto.

Guendalina furiosa con l’ex marito

A tal proposito, Guendalina Tavassi ha detto di non voler fomentare l’odio contro il suo ex marito, sta di fatto che continua a preferire di non raccontare la verità su quanto accaduto realmente tra loro. La fine del matrimonio, infatti, è avvenuta come un fulmine a ciel sereno in quanto nessuno si aspettava che potesse accadere una cosa del genere. Quando i due hanno annunciato la rottura, però, si sono ben guardati da non rivelare i motivi precisi.

Stando a quanto rivelato da Guendalina, dunque, pare che la causa di forza maggiore sia stato proprio lui. La donna, inoltre, nel suo sfogo, ha anche spiegato che se Umberto desidera fare il padre ed essere presente con i suoi figli può farlo tranquillamente, in quanto lei non glielo impedisce di certo. Invece di pubblicare storie inutili sui social, infatti, l’uomo potrebbe assumersi le sue responsabilità.