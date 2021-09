Gemma Galgani, svelata la taglia del seno: “Il chirurgo ha esagerato un po’”

Seno nuovo per Gemma Galgani

Gemma Galgani ha ceduto ancora una vota alla chirurgia estetica. La dama di Uomini e donne per questa stagione si è presentata negli studi Elios ancora più giovane e con un seno di quando aveva 15 anni.

Dopo il ritocco ai denti, e il lifting al viso ha deciso di abbondare il suo decolté e solo poche ore fa il settimanale diretto da Riccardo Signoretti ha svelato la vera misura.

La dama di Ued mostra il suo decolletè

Nell’ultima registrazione di Uomini e donne, la dama che ricordiamo ha ben 71 anni, ha sconvolto gli ometti in studio, ma pure tanti commentatori sui social. Gemma Galgani si è presentata con corpetto di pizzo nero effetto vedo-non-vedo, ma con un décolleté che si è visto benissimo, causa dimensioni extra-large.

Inutile dire la reazione dei presenti e della stessa Tina Cipollari che non ha perso occasione per criticarla ed attaccarla. Un seno abbondante, alto e di certo che no passa inosservato, sorpatutto alla sua età. Ma che misura ha deciso di fare Gemma?

Gemma Galgani Svelata la misura del seno

Per l’amatissima dama del trono over si prospetta un altro anno ricco di novità e sicuramente litigi. Gemma Galgani dopo alcuni rumors è tornata negli studi con l’unico obiettivo di innamorarsi. Da qualche anno, la torinese ha deciso di affidarsi ad un chirurgo ritoccando quei piccoli difetti che non la fanno più sentire a suo agio.

Nonostante i suoi 71 anni Gemma si ritiene una donna giovane, bella e di classe. Sono tanti ad avere la sua stessa opinione e si può confermarlo anche dai tanti cavalieri che si presentano a corteggiarla.

Di certo, adesso con un seno del tutto ringiovanito, gli occhi degli uomini saranno puntati li e poche ore fa il direttore del settimanale Nuovo ha svelato anche la sua misura. Attraverso un’IG stories, Riccardo Signoretti ha fatto sapere che l’ex di Giorgio Manetti ha una bella terza abbondante e ora ha il décolleté di quando era ragazza.