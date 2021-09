Uomini e Donne anticipazioni, registrazione del 30/8: Gemma aggredisce Tina a causa delle critiche

Nuove registrazioni di Uomini e Donne

Continuano le registrazioni di Uomini e Donne, il popolare dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Tutti i protagonisti del Trono classico e over si sono riuniti nuovamente nello studio 6 del centro Elios di Roma per realizzare gli episodi inediti. Ricordiamo che il programma prenderà il via su Canale 5 a psrtire da lunedì 3 settembre alle 14:45.

Nel frattempo, stando alle anticipazioni diffuse in rete si è venuti a conoscenza che nella giornata del 30 agosto 2021 c’è stata un’ennesima forte discussione tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. Per quale ragione? La 71enne torinese sarebbe stanca delle continue critiche e attacchi da parte della storica opinionista frusinate. Andiamo a vedere ne dettaglio cosa sarebbe accaduto tra le due donne.

Trono over: nuovo scontro tra Tina e Gemma

Nello specifico, stando a quanto apprende in rete, nella nuova registrazione di Uomini e Donne del 30 agosto 2021, è stato dedicato molto spazio alla veterana Gemma Galgani.

La 71enne torinese, dopo aver rivelato a tutti i presenti di essersi rifatta il décolleté, ha dovuto fare i conti con la rabbia da parte della sua acerrima nemica Tina Cipollari. Anche in questo caso, tra le due donne la tensione si tagliava col coltello, infatti sin dai primi minuti della registrazione c’è stata una una forte discussione.

L’attacco della Galgani alla Cipollari: il motivo

Stando agli spoiler forniti in rete, sembrerebbe che Gemma Galgani sarebbe sbottata nei confronti della sua acerrima nemica Tina Cipollari, ammettendo di essere stanca delle sue critiche e dei continui attacchi che le rivolge durante le registrazioni di Uomini e Donne.

Nonostante ciò, la vamp frusinate non si è per nulla lasciata intimorire dalle intimidazioni della 71enne piemontese. Anzi, ha proseguito i sui attacchi nei confronti dell’ex fiamma di Giorgio Manetti. Inoltre, la collega di Gianni Sperti le ha rinfacciato che dovrebbe cercare un altro tipo di fidanzato. Le anticipazioni dicono che in studio sono arrivati dei nuovi cavalieri per fare la sua conoscenza.