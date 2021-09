Uomini e Donne spoiler terza registrazione: Ida alle prese con due cavalieri, Andrea Nicole fa “fuggire” corteggiatori

Ieri, lunedì 30 agosto, è stata effettuata la terza registrazione di Uomini e Donne. Stando a quanto appreso dal web, in particolar modo dall’influencer Amedeo Venza, pare che durante tale appuntamento si siano verificati alcuni eventi degni di nota.

In primo luogo, Gemma si è scontrata con Tina dopo aver confessato di essere ricorsa alla chirurgia estetica al seno. Poi Ida pare sia la donna più corteggiata, almeno per il momento. Inoltre, i tronisti si sono cimentati anche nelle prime esterne ed alcune sono state davvero appassionanti.

Anticipazioni terza registrazione trono over

Nel corso della terza registrazione di Uomini e Donne si è partiti, come sempre, da Gemma Galgani. La dama si è accomodata al centro dello studio e si è dovuta sorbire le accuse di Tina Cipollari. Quest’ultima l’ha presa di mira soprattutto in virtù dell’intervento di chirurgia plastica al seno al quale la dama si è sottoposta. Secondo l’opinionista, la dama avrebbe rifatto il decolleté solo per attirare corteggiatori giovani. Ad ogni modo, se queste erano le intenzioni della torinese, pare ci stia riuscendo appieno.

Per lei, infatti, sono arrivati anche dei nuovi cavalieri pronti e desiderosi di conoscerla. Che questa, forse, sia la volta buona per la Galgani? Staremo a vedere. Un’altra dama del parterre che sta generando molto sgomento in queste puntate è Ida Platano. Quest’ultima è uscita con due cavalieri. Con uno sembra trovarsi abbastanza bene, mentre con l’altro c’è un po’ un rapporto di amore odio.

Fuga di corteggiatori al trono classico di Uomini e Donne

Passando al trono classico, invece, nel corso della terza registrazione di Uomini e Donne sono accaduti dei colpi di scena al trono di Andrea Nicole. Ricordiamo che lei è la tronista che ha effettuato la transizione da uomo a donna. Ad ogni modo, la dama si è cimentata nelle sue prime esterne e pare sia accaduto qualcosa di strano. Nel dettaglio, la protagonista avrebbe subito sfoderato il suo lato caratteriale più duro e diretto.

Il suo atteggiamento estremamente battagliero e la sua personalità pare abbiano intimorito alcuni corteggiatori. Alcuni di loro, infatti, hanno rivelato di non essere più sicuri di continuare a corteggiarla. Anche gli altri tronisti si sono cimentati nella conoscenza delle corteggiatrici e dei corteggiatori. Alcuni sono riusciti ad instaurare un certo feeling, mentre altri sembrano ben lontani dal raggiungere questo obiettivo.