Luigi Favoloso sgancia una bomba sul GF: “Anche nel mio c’era una escort, non l’ho voluta più vedere” (VIDEO)

In queste ore, Luigi Favoloso ha sganciato una bomba inerente l’edizione del GF a cui partecipò lui. Nel dettaglio, il giovane prese parte al reality show nell’anno 2018, nell’edizione numero 15 condotta da Barbara D’Urso.

Nello specifico, l’ex di Nina Moric ha rivelato che, anche nel cast di quell’epoca c’era una donna che di professione faceva la escort. Tali parole hanno immediatamente fatto drizzare le antenne dei fan, pertanto, vediamo chi potrebbe essere la protagonista di questo scoop.

La bomba di Luigi Favoloso

Di recente, sul web sono circolate delle notizie secondo cui in una recente edizione del GF Vip ci fosse stata una escort. Questa indiscrezione ha suscitato molto clamore tra gli utenti del web, al punto che molti hanno cominciato a domandarsi chi potesse essere la protagonista del gossip. Ebbene, a rendere ancora più intrigante e contorta la situazione ci ha pensato l’attuale compagno di Elena Morali. Luigi Favoloso, infatti, ha registrato delle Instagram Stories in cui ha parlato dell’edizione del GF a cui prese parte lui.

Il giovane ha ammesso di non riuscire a capire per quale motivo la notizia trapelata di recente stia generando così tanto sgomento. Anche quando lui partecipò al reality show c’era una concorrente che faceva la escort, sia prima, sia dopo la partecipazione al programma di Canale 5. Il protagonista, poi, ha aggiunto anche un altro dettaglio. (Continua dopo il video)

Chi è l’escort del GF 15?

In particolare, ha detto che con questa persona aveva legato anche parecchio. Nel momento in cui apprese la verità sulla sua professione, però, il giovane decise di tagliare ogni tipo di contatto con lei, sta di fatto che non volle assolutamente più vederla. Ad ogni modo, subito dopo questa bomba sganciata da Luigi Favoloso, in molti si stanno domandando chi possa essere l’ex concorrente del GF a cui lui ha fatto riferimento.

Per rispondere a questa domanda è importante sapere chi erano le partecipanti all’epoca. Il primo nome è quello di Aida Nizar, la vulcanica concorrente spagnola che suscitò davvero un gran clamore. Poi c’era Veronica Satti, figlia di Bobby Solo e Lucia Bramieri. Appartenenti alla categoria non vip, invece, c’erano diverse ragazze: Lucia, Patrizia, Alessia e Martina, A chi saranno rivolte le allusioni di Favoloso, ad una donna famosa oppure ad una delle ragazze comuni?