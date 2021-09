Elisabetta Canalis: “Mia figlia si intrufola nel letto tra me e Brian, la vita è cambiata e anche il sesso”

Elisabetta Canalis debutta su Tv8 con Vite da copertina

Dopo anni negli Stati Uniti, Elisabetta Canalis negli ultimi tempi è tornata a vivere in Italia. Recentemente l’ex Velina di Striscia la Notizia ha rilasciato una lunga intervista a Il Giorno in vista del debutto su Tv8 alla conduzione di Vite da copertina. La soubrette sarda che se ne intente dell’argomento, stavolta sarà dall’altra parte della barricata.

“Ormai con i paparazzi ho fatto pace sono sempre gli stessi, tanto è vero che quando manca qualcuno mi preoccupo. Sono così carini che, quando sono tornata in Italia, mi hanno fatto trovare sotto casa una grossa scritta: ‘Bentonata Elisabetta’”, ha dichiarato la moglie di Brian Perri e madre della piccola Skyler Eva.

La soubrette sarda e le precedenti dichiarazioni sul sesso

“Diciamo che ormai faccio una vita tra il noioso e il tranquillo, molto family oriented”, ha aggiunto Elisabetta Canalis al quotidiano Il Giornale. L’ex Velina di Striscia la Notizia qualche mese fa aveva rilasciato alcune confessioni molto intime che avevano fatto discutere.

“È importante, ma che stanchezza a volte ho preteso che nostra figlia dormisse in una camera tutta sua, ma ora che ha quasi sei anni ed è autonoma sale e scende dal suo lettino e spesso si intrufola tra me e Brian. La vita è cambiata e anche il sesso”, aveva dichiarato la showgirl sarda che tra pochi giorni debutterà nella conduzione di Vite da copertina su Tv8.

Elisabetta Canalis si pente delle precedenti dichiarazioni

Affermazioni molto forti di cui Elisabetta Canalis subito dopo si è un po’ pentita, come ha ammesso nella recente intervista concessa a Il Giorno. “Ho fatto una cavolata ma è la verità. Sfido qualunque persona sposata a negare che il tempo a disposizione sia minore. Non è che uno si nasconde dietro la porta e appena entri ti salta addosso. Le relazioni si stabilizzano, la vita è piena di altre cose, non solo dell’attrazione sessuale”, ha fatto sapere l’ex Velina di Striscia la Notizia che è tornata a vivere in Italia dopo aver vissuto con la sua famiglia a Los Angeles.