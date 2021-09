Barbara D’Urso, cosa cambia a Pomeriggio 5? “Via anche gli ospiti”

La conduttrice campana svela il nuovo volto del talk pomeridiano di Canale Cinque

Grandi novità in arrivo per Barbara D’Urso e il suo talk. La conduttrice campana, dopo un anno non del tutto soddisfacente in termini di ascolti si appresta a tornare in onda con Pomeriggio 5.

Come già detto in altre occasioni, Carmelita ha perso sia il Live Non è la D’Urso che Domenica Live e per quanto riguarda il suo programma settimanale son previste alcune modifiche stabilite dai piani alti della rete. Vediamo insieme cosa cambia.

Barbara D’Urso torna in onda dal 6 settembre

Lunedì 6 settembre torna Barbara D’Urso e la nuova stagione di Pomeriggio Cinque. Il talk compie 13 anni e la presentatrice campana, in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, ha spiegato quali saranno le novità che si vedranno nella stagione 2021/2022.

A quanto pare non saranno nemmeno poche, dato che dai vertici Mediaset sono arrivate regole ed imposizioni ben precise. Dai piani alti sono convinti che all’epoca del Covid l’infotainment non funzioni più e di conseguenza bisogna trovare una soluzione.

Per adesso si è deciso di soffermarsi su un’informazione più ‘pura’, con meno gossip e meno opinionisti. Il programma si concentretà di più sull’attualità e la cronaca lasciando poco spazio dunque al pettegolezzo.

Cosa cambia a Pomeriggio 5: tutte le novitàù

Nel corso della lunga intervista, Barbara D’Urso ha fatto sapere che nello studio ci sarà una nuova grafica molto più luminosa e moderna. Ma non solo… Ci sarà anche una nuova sigla e il programma “sarà più aperto alla realtà e all’informazione. “Vogliamo superare il concetto di salotto, ormai stravisto ovunque, e anche di opinionisti: non ci saranno più poltrone e divani, ma ci saranno comunque volti conosciuti“, ha dichiarato la presentatrice.

Barbara ha assicurato anche che gli ospiti non mancheranno, sia in studioche in collegamento da casa. Quest’ultimi avranno il compito di commentare con lei i fatti di cronaca e attualità.

Nel corso della prima parte del talk, stando alle anticipaizoni ci saranno i collegamenti con gli inviati, come nelle precedenti edizioni. Insomma, del gossip e della cronaca ‘rosa’ che si è vista in questi anni non dovrebbe esserci più traccia.