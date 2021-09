Veronica Gentili: “Ecco perché oggi lavoro nella tv di Berlusconi”, il drastico cambio

Veronica Gentili si confessa a Libero Quotidiano

Veronica Gentili è diventata uno dei volti di punta di Rete 4. La giornalista e conduttrice televisiva viene seguita e piace al pubblico. Nonostante le critiche lei va avanti lasciando che a parlare siano i risultati del suo lavoro, come gli ottimi ascolti di Controcorrente.

Grazie ai risultati più che soddisfacenti, la professionista ha ricevuto la promozione da parte di Mediaset guadagnandosi un altro format autunnale, tutto suo, dal titolo Buoni o cattivi. Recentemente la Gentili ha rilasciato una lunga intervista a Libero Quotidiano, parlando della sua vita professionale e non solo.

Ecco perché lavora nella tv di Berlusconi

Il giornalista di Libero Quotidiano ha chiesto a Veronica Gentili le ha detto che ci fa un’ex detrattrice di Silvio Berlusconi su Mediaset. A quel punto la padrona di casa di Controcorrente ha dichiarato: “Ho sostenuto determinate idee in un preciso momento storico e alla luce di quel contesto specifico. Non le rinnego proprio perché appartengono a quel passato. Semplicemente, oggi il mondo è cambiato, lo scenario politico è radicalmente mutato, il mio stesso ruolo è differente, ergo se continuassi a pensarla come prima sarei surreale”.

Veronica Gentili è la Diletta Leotta dei talk show?

Intervistata da Libero Quotidiano il giornalista ha domandato a Veronica Gentili se lei è il format. la diretta interessata ha risposto così: “Non sarei proprio così netta (ride, ndr) anche se il talk show è effettivamente un genere che dipende dalla sensibilità del conduttore, dal clima che si riesce a creare in studio e, non ultimo, dal lavoro di preparazione che si fa a monte con gli autori. I temi infatti sono imposti dalla attualità: a cambiare sono l’angolazione scelta, l’aspetto che si decide di evidenziare, la chiave di lettura offerta”.

Poi le è stato chiesto cosa ne pensa di coloro che la considerano la Diletta Leotta dei talk show. La conduttrice Mediaset ha detto: “Più che altro non capisco il senso di tale accostamento. Ma va bene così: è un perfetto lancio pubblicitario, visto che Leotta sarà tra gli ospiti del mio nuovo programma Buoni o cattivi, in onda a settembre su Italia1!”.