Michelle Hunziker irriconoscibile, colpo di testa: nuovo taglio sbarazzino (FOTO)

Michelle Hunziker cambia look: la drastica decisione

Colpo di testa per Michelle Hunziker nel vero senso della parola. Infatti, la soubrette elvetica ha deciso di cambiare il suo storico look, quello con cui è apparsa sul piccolo schermo negli ultimi venticinque anni.

Un drastico cambiamento che ha lasciato di sasso tutti coloro che la seguono sui suoi canali social. A corredo di alcune foto che ha condiviso su Instagram, la conduttrice di Striscia la Notizia ha scritto la seguente didascalia: “Per affrontare l’impresa mi sono dovuta bere ben due bicchieri di vino”. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha dichiarato l’ex moglie di Eros Ramazzotti.

La conduttrice elvetica taglia la sua folta chioma bionda

Una volta terminate le vacanze estive, Michelle Hunziker che molto presto tornerà in televisione con la nuova edizione di All Together Now, ha deciso di dare un taglio netto alla sua lunga chioma bionda. E a giudicare dagli scatti e filmati che la stessa ha condiviso sui social, la soubrette svizzera sta molto bene con la nuova acconciatura.

“Le grandi rivoluzioni si fanno in silenzio”, ha scritto la moglie di Tomaso Trussardi accompagnando un paio di foto in cui ha ufficialmente abbandonato i suoi storici capelli lunghi. La professionista elvetica ha optato per un taglio medio a caschetto che in tanti lo hanno definito molto sbarazzino e ondulato. (Continua dopo il post)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

La reazione dei follower al cambiamento di look della Hunziker

I suoi tantissimi seguaci, solo cinque milioni su Instagram, come era prevedibile sono rimasti senza parole da questo cambiamento improvviso e non annunciato da parte di Michelle Hunziker. Superata la sorpresa iniziale, la madre di Aurora Ramazzotti ha fatto il pienone di complimenti.

Ebbene sì, il nuovo look è stato pienamente promosso da parte di tutti coloro che la seguono tutti i giorni sul social. Anche perché nelle foto condivise nelle ultime ore la padrona di casa di Striscia la Notizia ha mostrato per l’ennesima volta il suo meraviglioso sorriso.