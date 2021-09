Gianluigi Nuzzi torna con Quarto Grado, lo sfogo: “Mi indigno e mi arrabbio”

Gianluigi Nuzzi fa una confessione inattesa

Da venerdì 10 settembre 2021 in prima serata su rete 4 prenderà il via la nuova stagione di Quarto Grado. Alla guida dello strico programma Mediaset ci sarà ancora una volta Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Per l’occasione, il conduttore ha rilasciato una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni facendo un’ammissione sui casi di cronaca nera che tratta nella sua trasmissione.

“Penso ci sia un’autodifesa istintiva che ti fa mettere un filtro, una distanza, per tutelarti. Io però mi arrabbio, mi indigno e mi faccio coinvolgere ed è normale che sia così. Mi accade anche nel privato”, ha detto il professionista. Subito dopo quest’ultimo ha continuato così: “Credo che il nostro lavoro debba indurci ad essere generosi. Aiutare gli altri nei limiti del possibile è doveroso”. Dopo la pausa estiva, il giornalista si è rilassato a Formentera con la famiglia in e ora è pronto a tornare sul piccolo schermo.

Le vacanze estive di Gianluigi Nuzzi

Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, il conduttore Gianluigi Nuzzi ha confessato anche: “In questo lavoro la testa non va mai in vacanza, ma non è un problema perché è un mestiere che ti dà soddisfazioni, energie, voglia di capire e decrittare i gialli”.

Il padrone di casa di Quarto Grado, anche in vacanza, ha continuato a parlare di attualità e dei casi di cronaca nera mentre era in compagnia di amici, conoscenti e addirittura passanti. Il professionista Mediaset ha anticipato cosa vedremo a partire tra un paio di settimane in prima serata su Rete 4 nella nuova edizione dello storico format.

Anticipazioni sulla nuova edizione di Quarto Grado

Stando alle prime anticipazioni, nella nuova edizione di Quarto Grado di parlerà nuovamente di gialli e i nuovi delitti di questa calda estate 2021. “Sicuramente avremo i nostri grandi gialli, a iniziare da Denise Pipitone”, ha rivelato Gianluigi Nuzzi nel corso della recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni.

Poi poi concludere così: “Poi tratteremo il caso dell’estate, quello della vigilessa Laura Ziliani”. Quindi, Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero torneranno sul piccolo schermo a partire da venerdì 10 settembre in prime time su Rete 4.